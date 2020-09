Čechom budú na zápase proti Slovensku chýbať až štyria hráči, musia byť v karanténe

Dvaja hráči sú preventívne v karanténe

Masér mal pozitívny test na COVID-19

Sparta Praha môže byť zatiaľ v pokoji

3.9.2020 (Webnoviny.sk) - Česká futbalová reprezentácia už reálne stojí pred veľkým problémom pred piatkovým zápasom v Bratislave so Slovenskom v Lige národov. Nezahrajú si v ňom ofenzívne opory Tomáš Souček z West Hamu United a Patrik Schick z RB Lipsko, od mužstva sa ešte pred štvrtkovým odletom do Bratislavy odpojili aj hráči Slavie Praha Ondřej Kolář a Lukáš Masopust. To všetko v dôsledku blízkeho kontaktu s členom realizačného tímu, ktorý mal pozitívny test na koronavírus "Na základe rozhodnutia hygienikov boli preventívne umiestnení do karantény dvaja hráči, ktorí mali negatívne testy, ale boli v blízkom kontakte s pozitívne testovanou osobou. Na Slovensko neodcestujú Tomáš Souček a Patrik Schick. Vedenie reprezentácie vyhovelo aj žiadosti Slavie Praha a do Bratislavy nepôjde ani Ondřej Kolář," uviedol hovorca FAČR Michal Jurman, cituje ho portál isport.blesk.cz.Prezident Slavie Praha , ktorá sa chystá na kvalifikačné zápasy play-off Ligy majstrov a v reprezentácii ČR mala pôvodne až osem hráčov, Jaroslav Tvrdík na sociálnej sieti napísal: "V piatok sa hráči podrobia ďalším testom. Ak pribudne ďalší nakazený, slavisti sa vrátia všetci do klubu. Ondra Kolář už bol na žiadosť klubu uvoľnený, doma zostane aj Lukáš Masopust."Podľa stredajších informácií na webe iSport.cz sa v národnom tíme ČR objavil pozitívny test na koronavírus medzi masérmi. Túto novinku neskôr potvrdil aj hovorca českej reprezentácie Petr Šedivý v rovnako Futbalová asociácia Českej republiky.Reprezentačné mužstvo Česka malo ešte v stredu odletieť na Slovensko, ale letecký presun sa napokon vôbec neuskutoční. Na Slovensko pôjdu českí futbalisti vo štvrtok vlakom.Svojich hráčov majú v reprezentačnom tíme aj českí zástupcovia v Európskej lige - Sparta Praha Viktoria Plzeň. Ide dovedna o päť futbalistov."Sparta môže byť zatiaľ v pokoji, lebo skupina Európskej ligy sa začína až v októbri. Trojica Adam Hložek, Ondřej Čelústka a Bořek Dočkal by však mohla prísť o niektoré domáce ligové zápasy," dodal portál iSport.cz.Duel 2. skupiny B-divízie Ligy národov Slovensko - Česko sa uskutoční na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave v piatok, o tri dni neskôr Česi nastúpia v Olomouci proti tímu Škótska. Štvrtým družstvom v skupine je reprezentácia Izraela.