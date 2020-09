Colorado si vynútilo rozhodujúci siedmy zápas proti Dallasu, Sekera môže byť druhým Slovákom vo finále

Mackinnon na čele kandanského bodovania

Sekera môže byť druhým Slovákom vo finále

Zlé spomienky na siedme zápasy play-off

3.9.2020 (Webnoviny.sk) - Hokejisti Colorada si vynútili rozhodujúci siedmy zápas proti hráčom Dallasu v semifinále play-off Západnej konferencie NHL . Po triumfe Avalanche 4:1 v zápase číslo 6 odohrajú oba tímy v piatok v Edmontone rozhodujúci siedmy duel o postup do finále konferencie.Colorado zaostávalo v sérii už 1:3 a tímy, ktoré zvíťazia v piatom a šiestom stretnutí, majú štatisticky úspešnosť 50,8%, že zvládnu aj siedmy súboj."Tuším som ešte nikdy nevyhral zápas číslo 7 v play-off. Ale o pár dní sa to pokúsim zmeniť. Takmer stratenú sériu sme vyrovnali, ale až toto bude tá najťažšia skúška. Teším sa na veľkú výzvu," uviedol najlepší útočník Colorada Nathan MacKinnon na webe NHL.Mackinnon bodoval vo všetkých štrnástich zápasoch play-off v tejto sezóne a s 25 bodmi za 9 gólov a 16 asistencií je suverénne na čele kanadského bodovania o 5 bodov pred tímovým kolegom Mikkom Rantanenom.Práve fínskemu útočníkovi adresoval 25-ročný Kanaďan prvotriednu prihrávku v 44. min ponad padajúceho obrancu Esu Lindella a Rantanen strelou bez prípravy strelil dôležitý gól na 3:1. V závere tretej tretiny potom rodák z Halifaxu do prázdnej bránky upravil na konečných 4:1.Slovenský obranca v službách Dallasu Andrej Sekera odohral necelých 15 minút, ale až 5:34 min z toho bolo v oslabení. Podarilo sa mu zablokovať štyri súperove strelecké pokusy.Sekera sa môže stať druhým Slovákom vo finále konferencie v tohtoročnom play-off bojov o Stanley Cup, dosiaľ tam postúpil iba obranca Erik Černák Dallas nemá dobré spomienky na rozhodujúce siedme zápasy v play-off. Prehral ostatné tri a zatiaľ naposledy uspel práve proti Coloradu pred 20 rokmi v konferenčnom finále. Vo finále celej súťaže vtedy Dallas nestačil na New Jersey 2:4 na zápasy.Čerstvé spomienky majú hráči Stars na vlaňajšie zlyhanie v zápase číslo 7 v druhom kole play-off, keď po dvojnásobnom predĺžení nestačili 1:2 na neskoršieho šampióna St. Louis Blues. Nepomohlo im vtedy ani 52 zákrokov brankára Bena Bishopa "Všetci si pamätáme, čo sa stalo pred rokom. Pred zápasom číslo 6 na domácom ľade sme viedli v sérii, ale nedotiahli sme to. Technicky vzaté aj teraz sme mali akože domáci ľad v šiestom zápase a čaká nás ešte raz siedmy duel. Máme šancu sa vykúpiť za vlaňajšok. Myslím si, že ako organizácia sa oberáme správnym smerom a toto bude ďalší krok k napredovaniu. Bude to pre nás veľký zápas," myslí si útočník Dallasu Tyler Seguin Colorado má štatistiku 6-8 v zápasoch číslo 7, vrátane 4-7 odvtedy, čo zmenilo svoje pôsobisko aj názov z Québecu do Denveru, resp. z Nordiques na Avalanche v sezóne 1995/1996. Pred rokom "lavíny" neuspeli rovnako ako "hviezdy" v druhom kole play-off, keď v siedmom zápase podľahli hráčom San Jose Shars 2:3.