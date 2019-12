Čechomor priviezol do Bratislavy pravú vianočnú náladu

Česká skupina Čechomor, archívna snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Česká skupina Čechomor, archívna snímka. Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 5. decembra (TASR) – Známu českú skupinu Čechomor privítal v stredu večer (4. 12.) zaplnený bratislavský hudobný klub Ateliér Babylon. Do slovenskej metropoly prišla kapela s programom Vianočný Čechomor. A partia okolo dvojice lídrov Františka Černého a Karla Holasa vytvorila skutočnú predvianočnú náladu. Pri ich hitoch a vianočných piesňach fanúšikovia tlieskali, spievali aj tancovali, ak mali k tomu aspoň trocha miesta.Playlist, v ktorom bolo 26 piesní, začali skladbou Až ja půjdu, povandruju z tretieho albumu Čechomor, vydaného v roku 2000, pri druhej Kdyby mě tak bylo prešli do aktuálnej doby, keďže vyšla v marci 2018 na albume Nadechnutí, pri tretej Voják opäť skok do začiatkov k prvému albumu Dověcnosti z roku 1991. V ďalších skladbách prešli skoro celou diskografiou, boli nimi Neber sobě, Holubička, Tři lodě, Michálku, Hruška, Husičky, Proměny, pri ktorých zožala úspech speváčka skupiny Martina Pártlová, Padly vody, Šimbolice, Mezi horami, Střevíčky z těsta, Limbora, Místečko, Mamko, nedávej mě, Ach Bože z nebe, Keď ta jasná hvězda, Až kukačka, Vánoční mundur, Lítali, lítali a na záver Včelín. Pri tak skvelej atmosfére nemohla kapela odísť bez prídavku, zazneli tri, Byla cesta, byla ušlapaná, vianočná Tisíc andělů a na záver Gorale, ktorou končia koncerty. Odmenou bolo standing ovation a na druhej strane poďakovanie kapely do publika. Skandovanie divákov "ešte jednu" už nebolo vyslyšané.Skupina Čechomor vznikla v roku 1988 pod názvom I. Českomoravská nezávislá hudební společnost. Jej repertoár tvoria upravené ľudové piesne z Čiech, Moravy a Slovenska. Na konci roku 1990 vydali debutový album Dověcnosti, druhým bol album Mezi horami v roku 1996. V roku 2000 si skrátili názov na Čechomor a pod týmto názvom aj vydali tretí album. Ďalším bol v roku 2005 album Co sa stalo nové. Za platňu Sváteční Čechomor získali ocenenie Platňa roka 2007 aj Anděl 2007 ako najlepšia zvuková nahrávka. V rokoch 2008 a 2009 vyšla trilógia Pověsti moravských, slezských a českých hradů a zámků. V máji 2011 vydali štúdiový album Místečko, v novembri 2011 DVD s názvom Čechomor v Národním a v decembri 2013 CD+DVD Čechomor 25 / Český Krumlov Live.Dnes má kapela na svojom konte viac ako dve desiatky vydaných albumov a kompilácií, najnovšími sú Nadechnutí z marca 2018, Nadechnutí jinak z októbra 2018 a novinka Nadechnutí živě, ktorú vydali v októbri tohto roka. Ich pesničky oslovia mladších aj dospelejších fanúšikov.Kapela to na hudobnej scéne krúti už 31 rokov, gitarista František Černý je v nej od úplného začiatku, huslista Karel Holas od roku 1994. S kapelou pochodili kus sveta, precestovali Ameriku, americké hviezdy, medzi nimi Suzanne Vega, prišli za nimi do Čiech, ako jedna z mála skupín hrali pri Veľkom čínskom múre, kde si s nimi spievali čínski študenti češtiny, ktorí na koncert prišli."Milujeme takú skvelú atmosféru a náladu, akú tu v Babylone fanúšikovia vytvorili. Ja som tú základňu nepriamo rozšíril, moja sestra sa na Slovensku vydala, založila tu rodinu, tak aj ona trocha môže za to, že sme tu populárni," povedal po koncerte pre TASR František Černý. K spolupráci s Karlom Holasom dodal: "My dvaja sme príkladom toho, že baran a škorpión môžu fungovať spolu a že nás to baví aj po tridsiatich rokoch. Budúci rok sme tu znova a prídeme aj s prekvapením pre fanúšikov."