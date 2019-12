Thunbergová vyjadrila vďaku za udelenie alternatívnej Nobelovej ceny

Švédska tínedžerka a enviromentálna aktivistka Greta Thunbergová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Švédska tínedžerka a enviromentálna aktivistka Greta Thunbergová, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štokholm 5. decembra (TASR) - Švédska klimatická aktivistka Greta Thunbergová vyhlásila v stredu vo videoposolstve na odovzdávaní ocenení Right Livelihood Award (Cena za správny život) za rok 2019, že bude aj naďalej bojovať proti klimatickej zmene. Tieto ocenenia, ktoré odovzdávali v Štokholme, sú označované aj ako alternatívne Nobelove ceny, pripomína agentúra DPA."Boj pokračuje a nikdy neprestaneme," uviedla v posolstve nahratom v Lisabone, kam dorazila po trojtýždňovej plavbe cez Atlantik. Šestnásťročná aktivistka je podľa vlastných slov "neuveriteľne vďačná a poctená, že je jednou z držiteliek" tohto ocenenia.Získala ho "za podnietenie a umocnenie politických požiadaviek na bezodkladné riešenie klimatických problémov pri zohľadnení vedeckých údajov", uviedla nadácia Right Livelihood Foundation.Thunbergová cenu zdieľa s brazílskym domorodým lídrom Davim Kopenawom z kmeňa Janomamov, čínskou bojovníčkou za práva žien Kuo Ťien-mej a obhajkyňou ľudských práv Aminatú Haidárovou zo Západnej Sahary.Haidárová a Kopenawa vyzvali vo svojich prejavoch na slávnostnej ceremónii, aby ich podporilo medzinárodné spoločenstvo. Haidárová kritizovala krajiny ako Španielsko a medzinárodné inštitúcie ako OSN a EÚ, že sklamali príslušníkov etnika Sahráwí. Kopenawa požiadal o pomoc s cieľom vyvinúť nátlak na brazílsku vládu, aby vykázala z krajiny zlatokopov, ktorí podľa jeho slov otravujú rieky a ryby ortuťou.Na odovzdávaní sa okrem Thunbergovej nezúčastnila ani bojovníčka za práva žien Kuo Ťien-mej, ktorá svoju absenciu avizovala minulý mesiac. Nadácia Right Livelihood Foundation neuviedla dôvod jej neúčasti.Ocenenie je spojené s odmenou jeden milión švédskych korún (94.000 eur).