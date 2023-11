Čechov čaká dôležitý zápas v boji o ME 2024, no tréner Šilhavý vyradil z kádra trojicu skúsených opôr

Porušenie interných pravidiel

19.11.2023 (SITA.sk) - Českú futbalová reprezentáciu v pondelok čaká rozhodujúci zápas v závere kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy do Nemecka, no v krajine namiesto taktiky či zostavy majú inú starosť.V nedeľu totiž hlavný kouč Jaroslav Šilhavý vyradil z kádra tri opory - Vladimíra Coufala, Jakuba Brabca a Jana Kuchtu.Spomenuté trio totiž v noci zo soboty na nedeľu "zásadným spôsobom porušilo interné pravidlá reprezentácie a s okamžitou platnosťou opustilo akciu národného tímu".Ako informuje web iDnes.cz, Coufal, Brabec a Kuchta boli v olomouckom nočnom klube, na fotografiách sa s nimi objavil aj člen výkonného výboru Futbalovej asociácie Českej republiky (FAČR) Tomáš Neumann. Brabec na klubovej úrovni pôsobí v gréckom Arise Solún, Coufal je oporou anglického West Hamu United a Kuchta hráva v Sparte Praha Česi v piatok remizovali v Poľsku 1:1 a svojho severného suseda vyradili z boja o postup na ME prostredníctvom kvalifikácie. Sami však musia v domácom súboji proti Moldavsku získať aspoň bod, hrať sa bude v Olomouci. V opačnom prípade by ich čakali v marci 2024 súboje play-off.Ako pripomína web iDnes.cz, už v minulosti riešili v českej futbalovej reprezentácii podobné aféry. V marci 2007 po kvalifikačnej prehre s Nemcami 1:2 bulvár nachytal niekoľko hráčov národného tímu na večierku, na ktorom nechýbali alkohol ani prostitútky.Vtedajší kouč Karel Brückner chcel rezignovať. Národný tím vtedy dostal pokutu milión korún (v prepočte približne 41-tisíc eur, pozn.) a na ďalších zrazoch výprava bývala v iných hoteloch. Česi vtedy postúpili na ME 2008.O dva roky neskôr po prehre so Slovákmi 1:2 vyfotil bulvár niekoľko reprezentantov v reštaurácii na pražských Hradčanoch a aj keď už bolo oficiálne po zraze národného tímu, aj tento fakt prispel k odvolaniu kouča Petra Radu.