Organizátorom Veľkej ceny Las Vegas hrozia veľké straty, ukrivdení fanúšikovia na nich podali žalobu

Žiadajú odškodné

Súťažilo sa len deväť minút

Necitlivý postup organizátorov

19.11.2023 (SITA.sk) - Organizátorom tohtotýždňovej Veľkej ceny Las Vegas v motoristickom seriáli majstrovstiev sveta monopostov F1 hrozia multimiliónové straty.Podujatie, na ktorom potvrdil dominanciu Holanďan Max Verstappen už osemnástym tohto sezónnym triumfom, totiž neprebehlo bez problémov smerom k fanúšikom.Mnohí sa už obrátili na právnikov a prostredníctvom advokáta Steva Dimopoulosa žiadajú odškodné po 30-tisíc USD na osobu za to, že organizátori podľa nich porušili zmluvu a vinia ich dokonca z nedbalosti a nekalých praktík.Priaznivcom sa nepáči, že v noci zo štvrtka na piatok sledovali rovných deväť minút voľných meraných tréningov. Organizátori ich totiž nenechali v hľadisku s odôvodnením, že po polnoci by nedokázali zaistiť ich obsluhu a bezpečnosť.Organizátori síce ponúkli kompenzáciu pre fanúšikov, ktorí si zakúpili vstupenku iba na štvrtok, ale 200-dolárový poukaz na nákup v oficiálnom obchode podujatia bol slabou náplasťou, keďže mnohí za vstupenky utratili omnoho vyššiu sumu. Navyše, drvivá väčšina divákov si kúpila vstupenku na celé tri dni.Skutočnosť, že vo štvrtok pred polnocou sa súťažilo iba deväť minút, zavinili organizátori. Nedostatočne totiž upevnili kanalizačné poklopy, ktoré monoposty "prisaté" o vozovku vytrhávali von a dokonca spôsobili fatálne poškodenie vozidla Carlosa Sainza Talianska stajňa možno tiež požiada o náhradu škody za poškodenie monopostu aj ušlé odmeny, keďže Španiel po výmene stroja štartoval napokon až z 12. priečky.Kým Američania dali trať do poriadku, uplynuli viac ako dve hodiny, no to už boli fanúšikovia na ulici. Necitlivý postup organizátorov voči priaznivcom ostro kritizoval aj Verstappen."Mali sme obavy o našich zamestnancov bezpečnostnej služby, ktorí už boli v práci dlho a čakajú ich ešte ďalšie tri noci. Tiež sme nemohli v službe držať našich vodičov, ktorí majú na starosť rozvoz fanúšikov späť do ich hotelov. Podľa zákonov by neskôr nemohli šoférovať. Tiež sme potrebovali na okrihu všetko upratať a doplniť zásoby v priestoroch pre hostí,“ citoval web iDnes.cz z vyhlásenia usporiaditeľov, ktorí požiadali fanúšikov o pochopenie.