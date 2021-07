Čeferin by viac nepodporil ďalšie ME naprieč kontinentom, tohtoročný šampionát nepovažuje za spravodlivý

Bez Čeferinovej podpory

10.7.2021 (Webnoviny.sk) - Prezident Európskej futbalovej únie (UEFA) Aleksander Čeferin pripustil, že v budúcnosti by viac nepodporil majstrovstvá Európy v súčasnom formáte naprieč kontinentom. Podobu tohtoročného šampionátu nepovažuje za spravodlivú. Euro 2020 sa pôvodne malo konať v dvanástich mestách, niekoľko týždňov pred turnajom však z menoslovu vypadol írsky Dublin a Bilbao prepustilo právo hostiť zápasy inému španielskemu mestu - Seville.Rozhodnutie zorganizovať ME po celej Európe získalo ešte viac kritikov po tom, čo všetci štyria semifinalisti - Anglicko, Dánsko, Španielsko i Taliansko, hrali všetky stretnutia skupinovej časti v domácom prostredí, zatiaľ čo Anglicko s výnimkou štvrťfinále počas podujatia prakticky neopustilo londýnsky štadión Wembley.„Už by som to viac nepodporil,“ odpovedal Čeferin pre BBC Sport na otázku, či by si vedel predstaviť ešte raz ME v takejto podobe.„Je to príliš náročné. Istým spôsobom nie je vôbec správne, že niektoré tímy musia precestovať viac ako 10-tisíc kilometrov, kým iné iba tisíc. Nie je to fér ani voči fanúšikom, ktorí sa napríklad museli premiestňovať z Ríma do Baku, čo je štyri a pol hodinový let,“ dodal 53-ročný Slovinec.Podľa rodáka z Ľubľany museli účastníci ME okrem cestovania zvládnuť aj rôzne jurisdikcie, rôzne meny, pobyt v rámci Európskej únie i mimo nej.„Bol to formát, o ktorom sa rozhodlo predtým, ako som nastúpil do funkcie, a rešpektujem ho. Bol to zaujímavý nápad, ale je ťažké ho implementovať a nemyslím si, že to zopakujeme,“ dodal.Turnaj vyvrcholí nedeľňajším finále Taliansko - Anglicko a Čeferin si myslí, že napriek všetkým problémom sa na podujatie bude dlho pamätať.„Určite to bolo výnimočné Euro. Budem si ho pamätať pre začiatok normálnosti a návrat fanúšikov. Nikdy som nevidel také dramatické ME, ako je toto, so skvelými zápasmi a prekvapivými výsledkami. A určite uvidíme aj zaujímavé finále,“ skonštatoval Čeferin.