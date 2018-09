Čeferin odmietol, že finále Ligy majstrov 2021 bude v New Yorku

Aleksander Čeferin, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nyon 13. septembra (TASR) - Prezident Európskej futbalovej únie (UEFA) Aleksander Čeferin poprel správy, že by sa finále Ligy majstrov v roku 2021 malo hrať v New Yorku. O tejto možnosti informovali španielske médiá, šéf UEFA však v oficiálnom komuniké takúto možnosť dementoval.citovala agentúra AP zo stanoviska prvého muža UEFA. O dejisku finále LM v roku 2021 rozhodne riadiaci orgán budúci rok.Tento týždeň zástupcovia španielskeho majiteľa práv na LM zo spoločnosti Mediapro uviedli, že UEFA. Slovinec Čeferin na to reagoval slovami:Už v roku 2016 Čeferin v rozhovore pre AP pripustil, že táto myšlienka by mohla byť aktuálna niekedy v budúcnosti. Španielska La Liga chce každý rok odohrať jeden zápas elitnej súťaže v USA, proti je však tamojšia hráčska asociácia.