NHL: Útočník Nashvillu Watson si za domáce násilie nezahrá 27 zápasov

Austin Watson, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 13. septembra (TASR) - Hokejový útočník Austin Watson z Nashville Predators si v zámorskej NHL 2018/2019 nezahrá prvých 27 zápasov základnej časti. Dvadsaťšesťročný krídelník pyká za domáce násilie, jeho suspendácia sa týka aj celého prípravného obdobia pred touto sezónou.Zastavenie činnosti bez nároku na plat potvrdil v stredu komisár NHL Garry Bettman potom, ako minulý týždeň prebehlo s hráčom stretnutie. K incidentu hokejistu s jeho priateľkou prišlo 16. júna na benzínovej pumpe v meste Franklin v Tennessee. Pri hádke ju udrel do tváre. Svedok udalosti privolal políciu, ktorej ona sama útok potvrdila. Watson proti obvineniu z domáceho násilia nepodal do stanoveného termínu námietku. Profiliga sa aj preto rozhodla k uvaleniu trestu. "" citovala AP zo stanoviska súťaže.Watson prispel k zisku Prezidentskej trofeje pre Predators v uplynulej sezóne 19 bodmi (14+5) v základnej časti, v play off pridal 8 bodov v 13 súbojoch. Mužstvu bude k dispozícii 3. decembra v domácom súboji s Buffalom, ktorý bude 28. pre Predators v základnej časti.