Cehlárik je hladný po hokeji a víťazstvách, zo zámoria sa sťahuje do SHL

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.8.2020 - Po štyroch sezónach v zámorí sa slovenský hokejový útočník Peter Cehlárik rozhodol pre návrat do Európy. Dvadsaťpäťročný odchovanec žilinského hokeja bude rovnako ako pred odchodom do USA pôsobiť vo Švédsku, na spolupráci sa dohodol s klubom Leksand IF z miestnej SHL.Cehlárik počas ostatných štyroch rokov odohral v NHL za Boston Bruins spolu 40 duelov s bilanciou 5 gólov a 6 asistencií, ďalších 194 štartov pridal v AHL za Providence Bruins a pripísal si v nich 62 presných zásahov a 78 gólových prihrávok. Keďže v NHL nedostával veľa šancí, rozhodol sa pred odchod."V prvom rade musím povedať, že som sa veľmi rád stal súčasťou tohto klubu. Už sa nemôžem dočkať štartu sezóny. Som skutočne hladný po hokeji a víťazstvách. Pozorne som sledoval, ako fanúšikovia klubu pozitívne vnímali dohady o mojom príchode do Leksandu, takú podporu som doteraz nezažil. Veľmi si to cením a budem sa to v klube snažiť oplatiť čo najlepšími výkonmi na ľade," povedal Cehlárik podľa oficiálneho webu švédskeho klubu. K tímu sa pripojí v druhej polovici aktuálneho týždňa.Pred odchodom do zámoria v lete 2016 strávil Cehlárik päť ročníkov vo Švédsku v tíme Lulea HF. Z dorastu sa prebojoval až do A-tímu a bol jeho súčasťou pri triumfe v Lige majstrov počas sezóny 2014/2015. Na svojom konte má účasť na MS 2016 vo farbách slovenskej reprezentácie, v ročníku 2014/2015 so slovenskou reprezentáciou do 20 rokov získal bronz na MSJ.