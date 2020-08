Boston s Halákom a Chárom v play-off NHL predviedol skvelý obrat, blízko k postupu je aj Černák

Veľa charakteru a pevnej vôle

Jaroslav Halák mal 16 zákrokov z 19 striel, čo znamená úspešnosť iba 84,2 percenta. Tréner Bruce Cassidy nebol nadšený z jeho výkonu. Halák inkasoval v prvých dvoch prípadoch po strelách pod svojou lapačkou. V prípade gólu veterána Justina Williamsa to bolo v polovici úvodnej tretiny z prvej strely Hurricanes na bránku, keď mal slovenský gólman trochu zakrytý výhľad.





Halák nie je v jednoduchej situácii

Černák zablokoval najviac striel













SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.8.2020 (Webnoviny.sk) - Ešte v siedmej minúte tretej tretiny viedli v zápase číslo štyri hokejisti Caroliny nad Bostonom 2:0 a zdalo sa, že mieria za vyrovnaním série na 2:2 v 1. kole play-off Východnej konferencie zámorskej NHL. Lenže potom prišlo 6 minút a 51 sekúnd, ktoré si zaslúžia zápis do histórie.Hokejisti Bostonu strelili štyri góly a preklopili skóre a víťazstvo na svoju stranu. Posledné slovo mal síce útočník Hurricanes Teuvo Teräväinen, ale triumf 4:3 si už Bruins nenechali vziať. V sérii vedú 3:1 a sú krok od postupu do semifinále konferencie. Spečatiť ho môžu už v stredu 19. augusta, keď je v Toronte na programe piaty súboj tejto série.O tom, že štyri góly Bostonu v krátkom časovom úseku neboli dielom náhody, svedčí aj pomer striel na bránku v poslednej tretine. Kým čo po dvoch tretinách to bolo vyrovnané 17:17, tretia dvadsaťminútovka priniesla bostonskú smršť 16:2. "V našej šatni je veľa charakteru a pevnej vôle. Nemali sme v pláne začať obrat hneď v prvej minúte tretej tretiny, stále je to o vývoji. Snažili sme sa zlepšovať v každom striedaní a produkovať svoj hokej," zhodnotil útočník Bostonu Brad Marchand , autor víťazného gólu z 52. minúty."Niečo podobné som dosiaľ nevidel. Bola to pre nás tvrdá rana, čo sa udialo v tretej tretine. Verím, že máme v sebe hrdosť a ešte sa odrazíme k niečomu v tejto sérii," vyhlásil sklamaný tréner Caroliny Rod Brind'Amour.Na nezvyčajnom obrate "medveďov" v zápase číslo štyri mali podiel aj dvaja Slováci. Kapitán Zdeno Chára odohral 19:10 min a trikrát uštedril súperovým hráčom bodyček. Pridal aj jednu strelu na bránku a na konci plusový bod. Brankár"Myslím si, že oba puky bolo možné chytiť. Zvyčajne vie pri takých strelách zakročiť. Verím, že trochu popracuje a v zápase číslo päť bude o čosi ostrejší," povedal Cassidy o Halákovi. "Na konci zápasu sme si to nakoniec sami uhrali. Spoluhráči chceli svojho brankára nabudiť a podarilo sa im to. Všetci naši hráči vedia, že prehrávame aj víťazíme ako jeden tím," doplnil myšlienku Cassidy.Halák nie je v jednoduchej situácii. Zo dňa na deň sa z roly elitného náhradníka dostal na oveľa zodpovednejší post tímovej jednotky. Tuukka Rask ho postavil pred hotovú vec, keď oznámil, že odchádza za rodinou, ktorá ho potrebuje. O silnej pozícii Raska v tíme Bruins svedčí štatistika, podľa ktorej je Halák prvým iným brankárom v tejto organizácii, ktorý odchytal po sebe dva zápasy v play-off od roku 2012. Vtedy ním bol Tim Thomas vo štvrťfinále konferencie proti Washingtonu. Odchovanec ružinovského hokeja momentálne musí rátať s tým, že bude chytať aj v najbližších zápasoch. "Do bránky nepôjde asi len vtedy, ak by sa zranil. Jeho náhradník Daniel Vladař totiž ešte nemá za sebou ani jeden zápas v NHL," zamysleli sa na webe masslive.com.Okrem Bostonu je blízko k postupu do 2. kola play-off aj Tampa Bay . Jej hráči v pondelok zdolali súperov z Columbusu 2:1 a celkovo vedú v sérii 3:1. Erik Černák odohral v obrane Lightning štandardných 19:11 min a zablokoval až päť striel, suverénne najviac spomedzi všetkých aktérov na ľade. O dôležitý triumf Tampy Bay sa tentoraz gólmi postarali hráči tzv. druhého sledu Barclay Goodrow a Yanni Gourde. "Neúnavní pracanti na ľade sa dočkali zaslúženej odmeny. Sú ako komáre. Sú dotieraví, neustále okolo vás bzučia a keď ich chcete zničiť, zasa sa vrátia a súperovi vedia uškodiť. Nemajú v sebe vypínač, sú nezištní a obetaví pre tím," vystihol podstatu tréner Tampy Bay Jon Cooper na webe NHL.Tretie víťazstvo v sérii dosiahli v pondelok aj hráči Colorada . Na Západe prevalcovali hokejistov Arizony 7:1 a v celkovo vedú 3:1.Obhajcovia triumfu v Stanley Cupe St. Louis po triumfe 3:1 vyrovnali stav série s Vancouverom na 2:2. Pri všetkom podstatnom bol skúsený center Blues Ryan O'Reilly, ktorý k dvom gólom pridal aj asistenciu.