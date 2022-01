Cehlárik mal pred olympiádou v Pekingu pozitívny test na koronavírus, ďalší absolvovali prvý tréning na ľade

Niektorí majú ešte iba jeden test

Kňažko bojuje s časovým posunom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.1.2022 (Webnoviny.sk) - Pri príchode k slovenskej hokejovej reprezentácii pred odchodom na ZOH 2022 do čínskeho Pekingu mal jeden z hráčov pozitívny test na koronavírus, bol ním útočník Peter Cehlárik. Informuje o tom oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).Ďalší hokejisti už majú za sebou testy s negatívnym výsledkom a aj prvý tréning na ľade."Dnes sme mali na tréningu jedenásť hráčov a dvoch brankárov. Zatiaľ je to veľmi dobré, až na Petra Cehlárika, ktorý bol pozitívny. Budeme zo dňa na deň sledovať jeho vývoj a podľa toho sa rozhodovať, čo ďalej v jeho prípade,“ informoval asistent generálneho manažéra tímu Oto Haščák na webe HockeySlovakia.sk.V nedeľu sa k slovenskému výberu pripojili už aj Mário Grman, Martin Gernát, Martin Pospíšil, Marko Daňo, Martin Marinčin, Miloš Roman a Michal Krištof, majú však za sebou zatiaľ iba jeden test a ešte nie sú v kontakte so zvyškom tímu. Trénovať by mohli v utorok."Dohromady máme k dispozícii 21 hráčov. Prídu ešte štyria z českej extraligy, ale tí prídu priamo za nami do Pekingu štvrtého februára,“ doplnil Haščák. Podstatná časť slovenskej hokejovej výpravy do Číny odcestuje v stredu 2. februára.Národný tím SR mal prvý zraz už v sobotu, hráčom dva dni v hotelovej izbe padli vhod. "Ja som sa veľmi tešil. Hokej mi chýbal. Ruka je už v pohode. Bol som pripravený hrať skôr, žiaľ covid to zastavil. Kondične som dobre pripravený. Posledný mesiac som iba jazdil po ľade a cvičil v posilňovni. Mal som kvázi letnú prípravu. Covid som, chvalabohu, nepocítil,“ povedal útočník Samuel Takáč.Mladý obranca Samuel Kňažko pricestoval na Slovensko z USA a stále bojuje s časovým posunom. "Mal som trošku ťažie nohy. Ruky nespolupracovali s nohami. Ale každému to určite padlo vhod. Bolo nás iba jedenásť na ľade, ale zajtra sa pripoja ďalší a už budeme v kompletnej sile,“ povedal.Už v dejisku ZOH absolvujú Slováci prípravný duel proti Nemcom (7.2.) a potom už prídu na rad súťažné súboje proti Fínom, Švédom a Lotyšom (10., 11. a 13. februára).