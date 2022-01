Mikaela Shiffrinová zvykne mať pod kontrolou všetko, jednu vec však nedokáže ovplyvniť žiaden lyžiar

Ilúzie si nerobia

Očakáva sa silný vietor

Zlé počasie treba akceptovať

31.1.2022 - Americká favoritka zjazdárskych súťaží na nadchádzajúcej zimnej olympiáde v Pekingu Mikaela Shiffrinová s obľubou hovorieva, že zvykne mať pod kontrolou všetko, čo je potrebné k vysokej výkonnosti na zasnežených svahoch.Všetko nie je úplne presné pomenovanie, lebo existuje aj výnimka a tou je počasie. A to dokáže byť v zjazdovom lyžovaní na vrcholných podujatiach poriadne nevyspytateľné.Príkladom boli aj časté odklady zjazdárskych pretekov počas ZOH 2018 v kórejskom Pjongčangu, kde Shiffrinová vybojovala zlato v obrovskom slalome, ale zostala bez cenného kovu vo svojom obľúbenom slalome."Môžeme byť špičkovo pripravené, počas celého dňa urobiť všetko správe, ale počasie môže všetko zmeniť. Vyžaduje si to veľa mentálneho úsilia, aby ste boli pripravení ísť von a súťažiť vo vonkajších podmienkach pri rozmaroch počasia. Je to určite stresujúce a berie to energiu. V tomto zmysle sa zjazdové lyžovanie nepodobá žiadnemu inému športu, mám pravdu?" položila Shiffrinová rečnícku otázku verejnosti."V skutočnosti je len pár športov, ktoré sú tak výrazne vystavené vplyvom počasia ako je ten náš. Nerobíme si ilúzie, že aj v Pekingu môže mať počasie veľký vplyv na výsledky. Bolo to tak často v minulosti a bude to tak aj teraz," zdupľoval hlavný tréner Shiffrinovej Mike Day.Aj nová tvár v americkom zjazdárskom tíme, 22-ročná Keely Cashmanová, uvažuje najmä o počasí ako o možnej príčine predsúťažného stresu."Nezaoberám sa súperkami, ale z 90 percent práve počasím a jeho výkyvmi. Zatiaľ to vyzerá tak, že budú poriadne," uviedla Keely Cashmanová.Zjazdárske súťaže v pohorí Jen-čching by nemali byť ovplyvnené snežením, ale očakáva sa silný vietor. A dôležitú úlohu najmä počas rýchlostných disciplín bude zohrávať aj viditeľnosť, najmä striedanie svetlých častí trate s tými, ktoré sa nachádzajú v tieni.To všetko sa počas dňa a teda aj pretekov mení v závislosti od času a dĺžky slnečného svitu. "Na svahu v rýchlosti 130 km/h by me mali vidieť čo najviac, najlepšie úplne všetko. Keď máme zlé svetlo, musíme rýchlo reagovať a nie vždy sa nám to podarí tak, aby to neovplyvnilo naše výkony," povedal aj za svojich súperov Rakúšan Vincent Kriechmayr."Nerobíme si ilúzie, že trate budú pripravené na sto percent a všetko bude konzistentne na vysokej úrovni. Takých pretekov je veľmi málo, keď počasie aj podložka sú pripravené na ideálne výkony," poznamenal Američan Bryce Bennett, ďalší z favoritov zjazdu mužov."V našom športe veľkú úlohu zohrávajú rôzne premenné. Ak sú na vašej strane, dobre vás to psychicky naladí. V opačnom prípade musíte bojovať nielen so súpermi, ale aj s traťou a počasím a potom ste z toho frustrovaní," dodal Bennett, víťaz decembrového zjazdu vo Val Gardene.Francúz Alexis Pinturault je obhajca veľkého glóbusu vo Svetovom pohári a aktuálne mu v boji o veľký glóbus patrí deviata priečka.Do Pekingu cestoval ako obhajca striebra v alpskej kombinácii a bronzu v obrovskom slalome z Pjongčangu 2018. Bronzový bol v obrovskom slalome aj na ZOH 2014 v Soči."Nie som Boh, takže s tým vlastne nič nenarobím. Zlé počasie treba jednoducho akceptovať a sústrediť sa len sám na seba a svoje lyžovanie. Základ je dobrá technika a dostatok energie," skonštatoval Pinturault.Na otázku, koľko času môže z výkonu zjazdára vziať nepriaznivé počasie, 30-ročný skúsený pretekár odpovedal: "Možno aj jednu sekundu."