Cehlárik napodobnil Šatana a výkony na MS v hokeji 2021 ho môžu vystreliť späť do NHL

V Rige nazbieral 11 bodov

Vydarený turnaj mu otvára dvere

8.6.2021 (Webnoviny.sk) - Ocenenie pre najlepšieho útočníka majstrovstiev sveta v hokeji v lotyšskej Rige otvorilo Petrovi Cehlárikovi nové možnosti do novej sezóny.Cehlárik nepozeral finále Fínsko - Kanada (2:3 po predĺžení) , prednosť dal rodine a najbližším. Preto chvíľu ani netušil, aké významné ocenenie získal."Kamaráti mi zavolali, čo sa stalo. Zapol som si sociálne siete a zistil som, čo sa deje. Veľmi si to vážim. V prvom rade sa chcem poďakovať spoluhráčom, ktorí mi to uľahčili. Rovnako trénerskému štábu za príležitosť byť v tíme a mať pozíciu, v ktorej som mohol byť úspešný. Som naozaj šťastný,“ povedal Cehlárik pre hockeyslovakia.sk V Lotyšsku odohral osem zápasov a nazbieral jedenásť bodov za päť gólov a šesť asistencií.Ocenením pre najlepšieho útočníka MS sa dostal do lukratívnej spoločnosti s menami ako Peter Forsberg Pavel Daciuk či Jaromír Jágr . Zo Slovákov sa predtým najlepším útočníkom MS stal iba Miroslav Šatan na "striebornom" šampionáte v Petrohrade 2000."Byť v takejto spoločnosti je pre mňa skvelá správa. Dodalo mi to viac sebavedomia. Ale verím, že stále môžem byť lepší. Tieto majstrovstvá neboli síce s najväčšími hviezdami, mužstvá prišli s tým, čo mohli. Nič to nemení na fakte, že pre mňa je to veľká vec,“ zhodnotil Cehlárik.Uplynulú sezónu síce odohral po boku Mareka Hrivíka vo švédskom Leksande, ale v zámorí má na neho stále práva Boston Bruins . V jeho drese v nedávnej minulosti v slávnej profilige odohral 40 zápasov s bilanciou 5 gólov a 6 asistencií. Cehlárik však možno zamieri do KHL, kde na neho získal práva ostatný šampión tejto nadnárodnej súťaže Avangard Omsk "Turnaj mi otvára dvere. Záujem je cítiť aj spoza mora, ale proces bude trošku dlhší. Práva na mňa má stále Boston. Uvidíme, ako sa to vyjasní, a ako sa rozhodnem. Trh s voľnými hráčmi a veci v NHL sú posunuté. Verím, že pokiaľ bude reálna šanca mať príležitosť v tíme NHL, dáme to dohromady. Čím skôr budem vedieť viac, tým lepšie. Aj preto, že záujem zo strany Omska je reálny," naznačil Cehlárik.Generálny manažér slovenskej reprezentácie a zároveň prezident SZĽH Miroslav Šatan verí, že úspešný šampionát katapultuje krídelníka s čuchom na góly späť do zámoria."Z Petrových výkonov som sa tešil počas majstrovstiev sveta. Turnaj mu vyšiel, srdečne mu blahoželám. Nie je jednoduché zaslúžiť si takúto poctu. Verím, že ho ocenenie môže vystreliť späť do NHL, ktorá určite bude jeho cieľom. Patril do úzkeho kruhu našich lídrov. V budúcnosti sa naňho budeme spoliehať," skonštatoval Šatan na webe SZĽH.