Futbalisti majstrovského Slovana začali s prípravou, v pláne je aj sústredenie v Rakúsku

Reprezentanti sa pripoja neskôr

V príprave aj Chobot s Hrnčárom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.6.2021 (Webnoviny.sk) - Po krátkom voľne už futbalisti majstrovského ŠK Slovan Bratislava myslia na výzvy novej sezóny 2021/2022. Počas letnej prípravy absolvuje mužstvo pod vedením nového trénera Vladimíra Weissa st. dve sústredenia a odohrá štyri prípravné zápasy.Úvodný zraz hráčov bol už 7. júna, ale viacerí reprezentanti svojich krajín sa pripoja neskôr. Myenty Abena hrá za Surinam v kvalifikácii MS 2022, Bulhara Vasila Božikova čakajú prípravné zápasy s Ruskom a Francúzskom, a Filip Lichý je do 8. júna so slovenskou reprezentáciou do 21 rokov. Na majstrovstvá Európy pocestuje Vladimír Weiss ml. "Od 9. júna do 15. júna je naplánované kondičné sústredenie v komplexe x-bionic v Šamoríne. Počas sústredenia ich čaká silovo-vytrvalostná príprava a komplexné fyzické testovanie. Vo štvrtok 17. júna pocestujú slovanisti na herné sústredenie do Rakúska. V komplexe v Bad Tatzmannsdorf majú predbežne dohodnuté tri prípravné zápasy. Súpermi sú rakúsky druholigista SV Kapfenberger, slovinský vicemajster NK Maribor a pravidelný účastník skupinových fáz európskych pohárov Dinamo Záhreb," informoval oficiálny web skslovan.com.V generálke na novú sezónu ŠK Slovan vyzve českého prvoligistu FC Fastav Zlín, hrať sa bude 30. júna od 20.00 h na Tehelnom poli. Prvý zápas 1. kola kvalifikácie Ligy majstrov je na programe 6./7. júla. Súpera slovanisti spoznajú počas žrebu 15. júna."Do prípravy sa zapoja aj hráči, ktorým sa skončili hosťovania. Rovnako aj tí, ktorých sme si zazmluvnili počas skončenej sezóny. Už v závere uplynulého ročníka s nami trénoval mládežnícky reprezentant Marián Chobot, na prvom zraze sa bude hlásiť aj David Hrnčár. Ďalšie pohyby v kádri sú v štádiu riešenia, prestupové okno ešte nie je otvorené,“ povedal športový riaditeľ klubu Richard Trutz. Aktuálnou témou je zranenie Davida Strelca , ktorý nedohral prípravný zápas s Bulharskom. David sa vrátil na Slovensko a bude v opatere lekárskeho tímu klubu."Podľa prvých správ má David poškodený zadný stehenný sval, rozsah natrhnutia, resp. roztrhnutia svalu budeme vedieť až po vyšetreniach. Absolvuje sonografiu aj magnetickú rezonanciu. Potom budeme môcť špecifikovať rozsah zranenia a čas liečby. V klube vyvinieme maximálne úsilie, aby bol David čím skôr fit,“ doplnil Trutz.