Čekovský: Opozícii prekáža snaha zlepšovať mediálne prostredie, ako aj zákony o ochrane novinárov

Odvolanie Čekovského z funkcie

Postavenie novinárov a ich ochrana

30.3.2023 (SITA.sk) - Opozičným poslancom dlhodobo prekáža snaha zlepšovať mediálne prostredie na Slovensku, ako aj predkladanie zákonov smerujúcich k ochrane novinárom. Poslanec Národnej rady (NR) SR Kristián Čekovský (Demokrati) to uviedol na štvrtkovej tlačovej besede, kde sa vyjadril k svojmu odvolaniu z funkcie predsedu Výboru NR SR pre kultúru a médiá.Dodal, že opoziční poslanci svoj návrh podali v čase, keď výbor pod jeho vedením odsúdil verbálne ataky na novinárov. Čekovský vyhlásil, že bez ohľadu na výsledok hlasovania nepoľaví, pretože do konca volebného obdobia má výbor pred sebou ešte niekoľko výziev.„V deň, keď som nastúpil do pozície predsedu výboru, bolo mojím cieľom zlepšiť pozíciu Slovenska v rebríčku slobody tlače. Tento cieľ sa nám podarilo naplniť. Za vlády Smeru sme v rebríčku slobody tlače upadali. Bývalý predseda výboru Dušan Jarjabek, ktorý podal spolu s kolegami návrh na moje odvolanie, sa aktívne snažili aby si Slovensko zhoršovalo ako medzinárodné renomé, tak aj postavenie v tomto rebríčku," uviedol Čekovský s tým, že za posledné tri roky si Slovensko polepšilo a dostalo sa z 33. miesta na 27.Ako uviedol poslanec, v rámci výboru aktívne pracovali na tom, aby sa zlepšovalo mediálne prostredie, čo sa pretavilo do konkrétnych legislatívnych zmien.„Náš výbor aktívne pracoval v prípade nového mediálneho zákona, ktorý sa podarilo prijať. Minulý rok som presadil novelu infozákona, zmenu voľby generálneho riaditeľa RTVS, ako aj zmenu voľby a fungovania Rady pre mediálne služby," spresnil Čekovský a dodal, že neustále pracujú aj na zlepšení postavenia novinárov a ich ochrany.