Hlas-SD chce presadiť, aby 500 eur išlo ľuďom pod hranicou chudoby a nie na volebnú korupciu (video)

30.3.2023 (SITA.sk) - Predseda strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini je rád, že hlasovanie o Matovičovej novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva, vďaka ktorej by každý volič v najbližších septembrových parlamentných voľbách dostal 500 eur, dopadlo neslávne a smiešne.Ako ďalej uviedol na štvrtkovej tlačovej besede, 32 poslancov tento návrh podporilo, čo nepredstavuje ani celý bývalý poslanecký klub hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO). „Včera sme sa dozvedeli, že Igor Matovič (OĽaNO) vie v tomto roku pre občanov získať možno 1,5 - 2 miliardy eur a snaží sa ich podplatiť za účasť vo voľbách 500-eurovkou. V priamom prenose potvrdil, že peniaze tento štát má. Preto prichádzame s výzvou a návrhom. Chceme pomôcť Matovičovi minúť tie miliardy, ale nechceme čakať až do septembra, pretože ľudia potrebujú pomoc okamžite," tvrdí šéf Hlasu-SD.Strana chce zároveň podať do Národnej rady SR návrh na to, aby každý, kto žije pod hranicou chudoby, dostal okamžite 500 eur.