CELÉ ZNENIE: Toto je 89 zmien Druckerovej NEŽNEJ REVOLÚCIE v školstve

Vláda schválila sadu školských zákonov, ktorú nazvala 'nežnou revolúciou vo vzdelávaní'. Obsahuje desiatky veľmi praktických, ale aj nových inovatívnych zmien. "Zmeny sú zamerané na zvýšenie kvality, dostupnosti a efektívnosti slovenského školstva," uviedol minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky Tomáš Drucker (Hlas-SD) na tlačovej konferencii 21. augusta.



Ako objasnil, cieľom návrhov je podporiť projekty na zlepšovanie vzdelávania v materských, základných a stredných školách. "Úlohy z programového vyhlásenia vlády sme rozdelili do 40 projektov, ktoré majú vlastný tím, konkrétne ciele a jasne určenú líniu zodpovednosti voči politickému vedeniu rezortu," doplnil.



Teraz.sk prináša celé znenie dokumentu „NEŽNÁ REVOLÚCIA“ – 89 praktických zmien pre kvalitnejšie školstvo.

Prečítajte si celé znenie:

MATERSKÉ ŠKOLY



1. Prechod na normatívne financovanie materských škôl

2. Určenie spádovej materskej školy rovnakým spôsobom, ako to je v prípade základných

škôl (v obci, v dohode medzi obcami alebo nariadeným RÚŠS).

3. Úprava maximálnej výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ

(obmedzenie školného v MŠ).

4. Zavedenie možnosti riešenie havarijného stavu resp. dohadovacieho konania pre MŠ

5. Zavedenie nového príspevku na úhradu nákladov súvisiacich s účasťou detí na

aktivitách. Zároveň sa vypustí príspevok na výchovu a vzdelávanie detí MŠ.

6. Spresnenie podmienok pre nárok na rodičovský príspevok pre deti, ktoré neboli prijaté

na predprimárne vzdelávanie - rodič musí najprv využiť opravné prostriedky, ktoré má k

dispozícii

7. Umožnenie prijatia jedného dieťaťa do dvoch materských škôl napr. z dôvodu turnusovej

alebo zmennej práce rodičov a striedavej starostlivosti

8. Umožnenie zriadenia zariadenia školského stravovania ako súčasti materských škôl pre

ústredné orgány štátnej správy

ŠPECIÁLNE VÝCHOVNE ZARIADENIA (ŠZV – reedukačky)

SIEŤ ŠKÔL

Obmedzenie posunu dieťaťa do ŠVZ bez predošlej diagnostiky - diagnostikovať sa môže vcentre alebo aj v CPP či ambulantným psychiatrom.Širšie zapojenie zákonného zástupcu do reedukačného procesu.Zavedenie financovania ŠVZ podľa najvyššieho počtu detí, ktoré môžu byť prijaté dotakéhoto zariadeniaZavedenie pozície školského inšpektora pre ŠVZ a zariadenia poradenstva a prevencie(doteraz to robili odborníci z praxe).Umožnenie prevodu materiálno-technického zabezpečenia ministerstvom školstva aj naškoly zriadené pri špeciálnych výchovných zariadeniach



14. Obec určuje zaradenie a vyradenie zo siete pre MŠ a ZŠ preneseným výkonom,

uznesením obecného zastupiteľstva. Je to vyčistenie procesu a zjednodušenie úpravy

siete.

15. MŠ môže kraj odteraz zriadiť iba tam, kde je organizačnou zložkou aj SŠ.

16. Poskytnutie lepších informácií pre obce a samosprávne kraje o školách a školských

zariadeniach na svojom území.

17. Zmena systému úpravy siete tak, že pri vyradení školy alebo školského zariadenia zo siete

sa automaticky vyraďujú zo siete aj ich organizačné zložky a elokované pracoviská

INŠPEKCIA A VYRADENIE ZO SIETE





18. Zvýšenie sadzieb pokút inšpekcie - do 1500 eur pri nedostatkoch, 3000 eur pri závažných

nedostatkoch, 7000 eur pri vymenovaní nekvalifikovanej osoby a 15 tisíc eur ak to má

závažné dôsledky na kvalitu riadenia - všetko aj opakovane.

19. Ak ministerstvo zistí závažné porušenie VZN, tak môže konať aj ex offo, nemusí čakať na

inšpekciu - avšak ŠŠI to musí overiť.

20. Zabránenie tomu, aby riaditeľ sa mohol opätovne uchádzať o rovnakú pozíciu aj po

odvolaní inšpektorom.

21. Možno pre ministerstvo prerušiť výchovu v škole, kde sa už začalo konanie o vyradení zo

siete - alebo školy, kde môžu byť deti ohrozené.

22. Zjednodušenie a racionalizácia procesu zrušovania škôl a školských zariadení.

STREDNÉ ŠKOLY





23. Optimalizácia procesu určovania počtu žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia

stredných škôl - prvý návrh dá ministerstvo, kraj prerokuje a dá svoj návrh zmien, pričom

naďalej počet žiakov prvého ročníka určuje samosprávny kraj a naďalej v odvolacom

konaní rozhoduje ministerstvo školstva

24. Optimalizácia procesu tvorby rozpisu žiakov prvých ročníkov osemročných gymnázií, po

novom bude totožný ako v prípade ostatných stredných škôl.

25. Zjednodušenia procesu prijímacieho konania na SŠ vrátane vo fáze prijímania uchádzačov

„na nenaplnený počet miest“

26. Možnosť spájania tried pre žiakov viacerých ročníkov jedného učebného odboru

v odbornej škole

27. Opravené termíny prihlášok na stredné školy

28. Študenti prijatí na talentové odbory sú vyradení z ďalších prihlášok na netalentové

odbory - redukcia čakania pre študentov

SPOJENIE ŠKÔL

DUŠEVNÉ ZDRAVIE DETÍ

Zjednodušenie administratívneho postupu pri spájaní škôl a vzniku spojených škôl -jednotky sa plynulo stanú organizačnými zložkami bez ich zrušenia.Úprava pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov pri spájaní škôlZmena označenia organizačných zložiek spojených škôl





32. Zákaz mobilných telefónov v ZŠ.

33. Riaditeľ má byť odvolaný, ak nerieši sociálno-patologické javy žiakov, najmä šikanu medzi

deťmi.

34. Ale zároveň odvolanie riaditeľa bude možné už iba zo "závažných" dôvodov (aby sa to

nedalo zneužívať).

ŠPECIÁLNE ŠKOLSTVO





35. Špeciálne školy sú premenované na "školy pre žiakov zo zdravotným znevýhodnením".

Špeciálne triedy tiež na "triedy pre deti a žiakov zo zdravotným znevýhodnením".

36. V názve špeciálnej školy bude uvedené, aký typ znevýhodnenia bude riešiť (napr.

sluchové). Pre tie, ktoré sa nešpecializujú, to uvedené nebude.

37. Do špeciálnej triedy sa tak už nedá dať žiak iba výlučne z vývinu zo sociálne

znevýhodneného prostredia.

38. Umožnenie nástupu detí zo špeciálnych škôl na F odbory stredných odborných škôl.

DESEGREGÁCIA

PREDČASNÉ UKONČENIE ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY

Špecifikácia definície segregácie podľa požiadaviek EKŠpecifikácia, že desegregačné opatrenia sa nemajú iba prijať, ale aj sa uskutočňovaťZavedenie právne záväzných desegregačných štandardovZákaz dvojzmennej prevádzky na základných školách



43. Zavedenie systému včasného varovania pred predčasným ukončením školskej

dochádzky – podporuje tzv. projekt PUŠD od VÚDPaP

44. Definícia pojmu – žiak v riziku predčasného ukončenia školskej dochádzky

45. Zmena definície trvania povinnej školskej dochádzky do konca školského roka, v ktorom

žiak dovŕši 16. rok veku

46. Povinnosť školy nahlásiť na obec, ak žiak je vylúčený z cirkevnej alebo súkromnej školy –

aby rodič nemohol „opomenúť“ nahlásenie

INKLÚZIA A PODPORNÉ OPATRENIA





47. Sociálny pracovník - nová definícia tejto pozície v školskom zákone (ale už nie ako

odborný zamestnanec) – časť agendy prevzal sociálny pedagóg

48. Spresnenie podporných opatrení v materských školách.

49. Rozšírenie rozsahu dát, ktoré sú evidované pri poskytovaní podporných opatrení.

50. Administratívne zjednodušenie žiadosti o podporné opatrenie

51. Zavedenie školského podporného tímu medzi činnosti podpornej úrovne druhého stupňa

(t. j. nielen na prvom stupni)

52. Ak riaditeľ neumožní žiakov s ťažkým zdravotným postihnutým vzdelávať sa, musí im to

oznámiť písomne

NÁRODNOSTNÉ ŠKOLSTVO

VZDELÁVANIE CUDZINCOV

Vyčistenie definície národnostného školstva vrátane školy s vyučovacím jazykom a školys vyučovaním jazyka národnostnej menšiny.Zavedenie podporných opatrení v materinskom jazyku detí a žiakov v národnostnýchškolách.



55. Zavedenie povinného vzdelávania pre ukrajinské deti (cudzincov)

56. Poskytovanie údajov pre partnerov v prospech riešenia problému zaškolenosti Ukrajincov

57. Premenovanie špecializovaných tried na adaptačné triedy - vyjasnenie významu a

indikácia možnosti využívania aj pre účely adaptácie cudzincov, odídencov

58. Zjednodušenie podmienok pre vykonanie externého testovania pre cudzincov

59. Výnimka z externého testovania zo slovenčiny pre žiakov, ktorí boli dlhodobo v zahraničí -

napr. odídenci

60. Výnimka pre ukrajinských učiteľov a odborníkov z povinnosti poznať štátny jazyk –

dočasné integračné opatrenie

61. Personálne zabezpečenie dobrovoľníkov pracujúcich s ukrajinskými deťmi – umožniť aj

bez znalosti slovenčiny

PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI





62. Zavedenie kompenzačného príspevku pre pedagogických a odborných zamestnancov.

63. Prispôsobenie atestácií k cyklovému systému

64. Spresnenie podmienok činnosti supervízora vrátane znižovania úväzkov

65. Osoby, ktoré majú vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, a zároveň pedagogicky

pôsobia na vysokých školách minimálne tri roky, majú byť uznaní kvalifikovanými aj bez

potreby doplňujúceho pedagogického štúdia

66. Posilnenie možnosti zamestnancov zúčastniť sa na študijných súťažiach – môžu v rámci

práce pripravovať deti aj robiť dozor.

67. Výnimka zo špecializovaného vzdelávania pre učiteľov materských škôl

a neplnoorganizovaných ZŠ kvôli chýbajúcemu personálu.

68. Časová lehota 120 dní na vykonanie atestačnej skúšky.

DEBYROKRATIZÁCIA





69. Zrušenie viacero neefektívnych resp. duplicitných úloh - napr. oznámenie o tom, že žiak

ZŠ chodí do školy mimo školského obvodu pre riaditeľa ZŠ daného školského obvodu.

70. Odstránenie duplicity informovaného súhlasu pri podporných opatreniach

71. Administratívne zjednodušenie upraveného prijímacieho konania pre deti zo špeciálnymi

potrebami.

72. Umožnenie vydania náhradného dokladu o získanom vzdelaní so zmenenými údajmi v

prípade zmeny mena, priezviska alebo rodného čísla

73. Riešenie jazykovej náročnosti maturít v druhom jazyku bilingválnych škôl.

74. Uľahčenie pravidiel pre medzinárodné programy - platia pre nich pravidlá štátu, ktorého

sa program týka.

75. Zrušenie psychodiagnostického vyšetrenia do strednej športovej školy - spresnenie

znenia

76. Debyrokratizácia pri určovaní dochádzky žiakov, ktorí študujú podľa individuálnych

vzdelávacích programov

77. Definícia spôsobu určenia, ktoré vyučovacie predmety sa (ne)hodnotia číselne

78. Spresnenie podmienok, za ktorých je možne prijať na základné vzdelávanie dieťa, ktoré

ešte nedovŕšilo 6 rokov veku alebo dieťa, ktoré absolvovalo predprimárne vzdelávanie

v zahraničí

79. Uľahčenie personálnych podmienok pre učiteľov prichádzajúcich na Slovensku v rámci

bilaterálnej spolupráce

80. Umožnenie zamestnať človeka na voľné miesto iba do konca školského roka (a nie na

jeden celý školský rok, ako je teraz).

DÁTOVÁ POLITIKA





81. Umožnenie získania údajov štátnych sociálnych dávkach, dotácii na podporu výchovy k

plneniu školských povinností dieťaťa a dotácii na podporu výchovy k stravovacím

návykom dieťaťa od Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny

82. Umožnenie, aby ÚPSVaR poskytoval štátnym partnerom dáta zo svojho informačného

systému - napr. pre prípad poberateľov rodičovského príspevku kvôli nepriatiu do

spádovej materskej školy.

83. Lepšie zdieľanie administratívnych dát s vlastnými PRO ministerstva

84. Zosúladenie spôsobu zasielania údajov do centrálneho registra s požiadavkami aplikačnej

praxe a cieľmi elektronickej verejnej správy.

85. Rozširuje sa účel, na ktorý ministerstvo školstva spracúva a poskytuje osobné údaje z

centrálneho registra

INÉ JEDNOTLIVOSTI





86. Optimalizuje sa úprava katalógu inovácií (a experimentálneho overovania) v nadväznosti

na potreby aplikačnej praxe.

87. Úprava prijatia detí, ktoré sa ocitnú v starostlivosti centra pre deti a rodiny, do MŠ, ZŠ

a SŠ

88. Jasné pravidlá: keď sa škola rozhodne poskytovať výchovu a vzdelávanie nad rámec

školského vzdelávacieho programu, alebo nad rámec inovácií, ktoré sú zapísané

v katalógu inovácií, bude tak môcť urobiť na základe prerokovania v pedagogickej rade

školy a rade školy alebo informovaného súhlasu rodičov.

89. Zavedenie skratiek verejná škola resp. verejná materská škola (čistenie postavenia škôl a

škôlok, ktoré nie sú súkromné ani cirkevné). Zároveň sa zruší skratka "regionálne

školstvo."