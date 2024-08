Štát odkladá problémy ľudí zápasiacich s chudobou. Tí si nemôžu dovoliť zdravotnú či sociálnu starostlivosť, tvrdí ombudsman (video+foto)

Komplikáciám môže predísť prevencia a včasná diagnostika

Oneskorená činnosť ohrozuje životy

Stav dostupnosti nízkoprahových sociálnych služieb

Vykonávacie usmernenie treba vydať čím skôr

22.8.2024 (SITA.sk) - Štát viac nemôže odkladať problémy ľudí zápasiacich s chudobou. Tá im znemožňuje prístup k viacerým základným právam a dostáva ich do bezvýchodiskovej situácie. Vyhlásil to verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský V téme sociálno-zdravotnej starostlivosti výrazne rezonuje problematika poskytovania zdravotnej starostlivosti ľuďom, ktorí majú dlh na zdravotnom poistení, osobitne sa to týka ľudí bez domova. Podľa Dobrovodského môže mať poskytovanie len neodkladnej zdravotnej starostlivosti svoje opodstatnenie, no pre štát nemusí byť v konečnom dôsledku tento model výhodnejší.„Prevencia a včasná diagnostika zdravotných problémov totiž môže predísť komplikáciám a v konečnom dôsledku podstatne znížiť náklady na ochranu zdravia jednotlivca,“ uviedol ombudsman. Zároveň dospel k tomu, že by bolo vhodné podrobiť túto otázku komplexnej analýze a na základe jej výsledkov potom nastaviť optimálny model poskytovania zdravotnej starostlivosti aj pre ľudí, ktorí majú dlhy voči zdravotnej poisťovni.„Z mojich zistení pri preskúmaní podnetov som identifikoval niektoré problémy osôb, ktoré nemajú zabezpečené adekvátne podmienky na doliečenie v prirodzenom rodinnom prostredí po prepustení z hospitalizácie. Podstatné nedostatky sledujem v nedostatočnej spolupráci poskytovateľov zdravotnej a sociálnej starostlivosti, ktorá vplýva na plynulý a včasný prechod osoby do následnej starostlivosti. Nedostatočne právne upravené sa javia aj situácie, keď je potrebné bezodkladne zabezpečiť osobe poskytnutie sociálnej služby zo strany obce a vyššieho územného celku,“ tvrdí Dobrovodský.Dodal, že oneskorenou činnosťou môže dôjsť k ohrozeniu zdravia a života dotknutých osôb a za nevyhnutné považuje upraviť proces bezodkladného umiestnenia metodickým usmernením. Ombudsman súčasne od ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny očakáva, že usmernenie bude upravovať aj manažment osoby, ktorá má byť prepustená z ústavnej zdravotnej starostlivosti a nemá zabezpečené adekvátne podmienky.Dobrovodský za problematické považuje aj poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti v rámci urgentného príjmu bez potreby hospitalizácie. Ministerstvu zdravotníctva a rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny ombusman odporučil koordináciu v záujme ochrany života, zdravia a dôstojnosti osôb, s cieľom zavedenia systému informovania obce podľa pobytu dotknutej osoby o jej nepriaznivej životnej situácii zistenej poskytovateľom v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti.Zároveň rezortom navrhol, aby vytvorili taký model ošetrovateľskej starostlivosti v sociálnych službách krízovej intervencie, ktorý bude garantovať jej dostupnosť aj v ostatných druhoch sociálnych služieb krízovej intervencie, ako aj jej riadne financovanie z verejného zdravotného poistenia.„Niektoré skupiny obyvateľstva zasiahnuté chudobou, ako napr. ľudia, ktorí sú dlhodobo bez prístrešia alebo ktorí trpia psychickými problémami, väčšinou nemajú možnosť využívať tradičné služby krízovej intervencie, najmä ak tieto služby nemajú nízkoprahový charakter. Odporučil som preto ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny preskúmať stav dostupnosti nízkoprahových sociálnych služieb, a zároveň preskúmať, či a prečo nízkoprahové zariadenia sociálnych služieb krízovej intervencie nahrádzajú dlhodobú starostlivosť, ktorá by mala byť dotknutým osobám poskytovaná v rámci sociálnych služieb podmienených odkázanosťou,“ priblížil verejný ochranca práv.Pre zabezpečenie zlepšenia stavu a naplnenie práv ľudí v systéme sociálno-zdravotnej starostlivosti na Slovensku Dobrovodský navrhol ministerstvu zdravotníctva, aby sa zaoberalo problematikou rozsahu úhrady zdravotnej starostlivosti u ľudí s dlhom na verejnom zdravotnom poistení a podrobiť ju komplexnej odbornej analýze.„Rezort zdravotníctva by mal pri sledovaní tohto cieľa najmä získať a spracovať potrebné dáta a až na tomto základe následne dôkladne prehodnotiť súčasný právny stav týkajúci sa rozsahu úhrady zdravotnej starostlivosti z verejného zdravotného poistenia u osôb s dlhom na zdravotnom poistení s cieľom nastavenia optimálnej rovnováhy na strane štátu, poisťovní ale aj poistencov, ako nositeľov základných práv a slobôd,“ priblížil.Ministerstvo by podľa verejného ochrancu práv malo ďalej vykonať všetky potrebné kroky k čo najskoršiemu vydaniu potrebného vykonávacieho usmernenia, ktorá pomôže odstrániť aplikačné problémy pri výklade pojmu „chronické ochorenie“ v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti dlžníkom.Ministerstvu práce ombudsman odporúča, aby vo výnimočných situáciách zvážilo legislatívno-technické možnosti dočasného navýšenia kapacity zariadenia sociálnych služieb nad zákonom stanovené maximum. Taktiež by podľa neho malo preskúmať stav dostupnosti nízkoprahových sociálnych služieb v našej krajine.A taktiež preskúmať, či a prečo nízkoprahové zariadenia sociálnych služieb krízovej intervencie nahrádzajú dlhodobú starostlivosť, ktorá by mala byť dotknutým osobám poskytovaná v rámci sociálnych služieb podmienených odkázanosťou.