Celeste Buckingham ohlasuje vydanie nového albumu singlom Another Life

Speváčka Celeste Buckingham vydala singel Another Life. Ohlasuje ním nový album Life, ktorý vychádza už o týždeň, a zároveň pripomína, že pred desiatimi rokmi vyšla jej debutová skladba Run Run Run.Po skladbách Feel a Make Me, ktoré patria posledný rok k najhranejším domácim skladbám v slovenskom éteri, prichádza Buckingham so skladbou Another Life. Tá je inšpirovaná vnútorným dialógom o tom, ako inak by mohol vyzerať náš život, ak by sme sa v danom momente rozhodli inak."Všetci ideme rôznymi cestami a pri tom stále hľadáme navzájom k sebe cestu a ľudskosť v každej veci. Aký by bol náš život, ak by to bolo inak?" pýta sa speváčka.Videoklip Another Life nakrúcal režisér Martin Miko (Illuminate Production) na heliporte v Bratislave. "Chceli sme urobiť hommage k desiatemu výročiu vydania klipu Run Run Run. Snažili sme sa zachovať atmosféru, ktorá v ňom je. Zábery s kapelou by mali na diváka preniesť pocit, ktorý človek má, keď hrá koncert a keď sa pozerá na koncert," hovorí Buckingham.Je to pritom jej prvý videoklip, v ktorom účinkuje aj kapela King Shaolin. Tá s ňou vystupuje už deväť rokov. "Keď nám Celeste hovorila, že pripravili s Matějom ďalšiu skladbu, takú rockovú baladu, boli sme zvedaví. A keď nám song poslala, aj milo prekvapení," povedal gitarista a kapelník kapely King Shaolin Michal Neffe."Celestin prejav a spev v piesni krásne vyznieva. Netušili sme však, že dôjde aj k tomu, že vo videoklipe budeme hrať aj my. V deň natáčania sme museli už postavený band v priebehu piatich minút zniesť pod heliport, keďže sa spoza kopca objavil veľký čierny mrak a popršalo. Bolo to extrémne ťažké natáčanie vzhľadom na poveternostné podmienky. Skladbu sme zahrali asi štyridsaťkrát. Ale sme radi, že sme to zvládli a tešíme sa z výsledku," dodáva Neffe.