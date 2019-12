Celeste Buckingham predstavuje nový videoklip Time Is Ours

Celeste Buckingham, archívna snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 19. decembra (TASR) – Speváčka Celeste Buckingham po rušnom a pracovne náročnom lete uzatvára rok singlom a novým videoklipom Time Is Ours. TASR o tom informovala PR manažérka Andrea Čahojová.Celeste Buckingham má za sebou rušný rok plný nových pracovných výziev a projektov. Medzi tie najsledovanejšie patrili jej letný singel Voiceless, soundtrack filmu Kto je ďalší, prelomový koncert na festivale Sziget či výnimočný projekt v spolupráci so SND Bondovky v Opere. Na záver roka sa Celeste pripomína fanúšikom s ďalšou novinkou – singlom Time Is Ours. Skladbu vydala na svojom doposiaľ poslednom štúdiovom albume Bare (2017) a pred blížiacimi sa Vianocami sa rozhodla piesni venovať nový hudobný šat i videoklip.hovorí Celeste o inšpirácii, vďaka ktorej emotívnu skladbu zložila.Vo videoklipe chcela Celeste vykresliť nespútanosť času, preto si do jednej zo scén vybrala naozaj výnimočných hercov. Spoločne s ňou si v scéne zahrali dvaja vlci, presnejšie povedané Československí vlčiaci Floby a Avan, ktorí si zahrali úlohu vlkov.hovorí Celeste.Réžie klipu sa ujal Martin Miko a nakrúcalo sa na bratislavskej Kolibe a tiež v pôvodnej budove Bratislavského konzervatória, ktoré Celeste navštevovala ako dieťa.hovorí režisér.spomína Celeste všetkých spolupracovníkov na svojej novinke.