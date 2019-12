Spevák Iggy Pop dostane Grammy za celoživotný prínos, akadémia ocení aj ďalších umelcov

Iggy Pop

... vlastným menom James Newell Osterberg Jr., pôsobí na scéne od 60. rokov minulého storočia. Jeho kariéra je spätá s kapelou The Stooges, ktorú v roku 2010 uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy.



Pop má na konte sólové nahrávky, ako napríklad The Idiot (1977), Lust For Life (1977), Blah Blah Blah (1986), Brick By Brick (1990), American Caesar (1993), Beat 'Em Up (2001), Aprés (2012), Post Pop Depression (2016) alebo Free (2019).



Medzi jeho najznámejšie sólové skladby patria Lust For Life, The Passenger, Nightclubbing, Real Wild Child (Wild One) či Candy. Objavil sa v snímkach ako Mŕtvy muž (1995), Vrana 2: Mesto anjelov (1996) či Káva a cigarety (2003).



V roku 2017 mu udelili titul Commandeur francúzskeho Radu umenia a literatúry (Ordre des Arts et des Lettres). Informácie pochádzajú z webstránky consequenceofsound.net a archívu agentúry SITA.





20.12.2019 (Webnoviny.sk) - Americký spevák Iggy Pop dostane cenu Grammy za celoživotný prínos. Americká Národná akadémia nahrávacích umení a vied informovala, že rovnaké ocenenie získajú aj Public Enemy, Chicago, Roberta Flack, John Prine, Isaac Hayes a Sister Rosetta Tharpe.Philip Glass, Ken Ehrlich a Frank Walker si na konto pripíšu Trustees Awards a George Augspurger zas Technical Grammy Award. Slávnosť sa bude konať 18. apríla v Pasadena Civic Auditorium v Los Angeles.