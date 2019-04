ČELÍ SŤAŽNOSTI: Katarský kandidát do Rady FIFA pozval hlasujúcich

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kuala Lumpur 5. apríla (TASR) - Predstavitelia Futbalovej asociácie Kórejskej republiky (KFA) podali sťažnosť proti konaniu Katarčana Saouda Al Mohannadiho deň pred voľbami do Rady Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA). Minulý týždeň ponúkol hlasujúcim bezplatné výlety na zápasy v Dauhe.Prezident KFA Mong-Gyu Chung požiadal o preskúmanie tejto záležitosti. Kórejská republika bola v podobnej situácii v marci, keď musela zrušiť pozvanie hlasujúcich do Soulu. Chung a Al Mohannadi sú medzi ôsmimi kandidátmi na päť kresiel do Rady FIFA. Informovala o tom agentúra AP.