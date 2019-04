Bývalý futbalista J. Chovanec mal infarkt, od štvrtka je v nemocnici

Na archívnej snímke Jozef Chovanec. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Praha 5. apríla (TASR) - Český portál Týden.cz priniesol v piatok informáciu, že bývalý československý futbalový reprezentant a Jozef Chovanec dostal infarkt a od štvrtka leží v pražskej nemocnici. Informáciu pre web potvrdil dlhoročný Chovancov kamarát a ďalší niekdajší hráč Ladislav Vízek.Hovorca Futbalovej asociácie Českej republiky (FAČR) Michal Jurman to nepotvrdil, dodal však, že o zdravotnom stave by aj tak nemohol podať bližšie informácie.Päťdesiatdeväťročný Chovanec je od júna predseda Komisie rozhodcov FAČR. Rodák z Dolných Kočkoviec neďaleko Púchova získal ako hráč osem domácich titulov so Spartou Praha a dva holandské s PSV Eindhoven. V československej reprezentácii odohral 52 stretnutí a dal štyri góly. Ako tréner pridal so Spartou dva tituly, národný tím Česka viedol v rokoch 1998 až 2001. Na Slovensku koučoval MFK Ružomberok (2014) a ŠK Slovan Bratislava (2014 - 2015).