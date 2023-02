Čelíme hybridnej vojne a dezinformáciám, vyhlásil premiér Heger

Konferencia Media Freedom 2023

Medziročný posun Slovenska

21.2.2023 (SITA.sk) - Slobodné a nezávislé médiá sú jedným z pilierov demokracie a v demokratickej spoločnosti je neakceptovateľné, aby predstavitelia vládnej moci verbálne atakovali novinárov, ktorí oprávnene upozorňujú na ich pochybenia.Vyhlásil to dočasne poverený premiér Eduard Heger OĽaNO ), ktorý sa v pondelok 20. februára stretol so zástupcami novinárskych organizácií. Tí sa v Bratislave zúčastnili na Medzinárodnej konferencii o slobode médií Media Freedom 2023.„Som presvedčený, že medzi politikmi a novinármi má fungovať vzájomná korektná a konštruktívna komunikácia. Dôveru v médiá musíme pomôcť posilňovať, o to viac, že čelíme hybridnej vojne a dezinformáciám," uviedol Heger.Ako ďalej v tlačovej správe informoval tlačový odbor Úradu vlády SR, v súvislosti s piatym výročím vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej diskutoval predseda vlády s predstaviteľmi medzinárodných novinárskych organizácií o opatreniach, ktoré Slovensko prijíma na zaistenie slobodného a bezpečného výkonu práce novinárov.„Ani dnes situácia nie je ideálna, vnímame však, že sme nastavili pozitívny trend. Dôkazom je aj medziročný posun Slovenska v rámci indexu slobody médií, ktorý každoročne pripravuje organizácia Reportéri bez hraníc. Oproti roku 2021 sme sa v minulom roku zlepšili o osem priečok a umiestnili sme sa na 27. mieste spomedzi 180 krajín," uviedol Heger.