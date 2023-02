Lidl prispel k technologicky modernejšej príprave liekov pre deti s onkologickými ochoreniami

21.2.2023 (SITA.sk) -"Sme hrdí, že sme mohli vďaka Nadačnému fondu Lidl v nadácii Pontis prispieť sumou 300 000 eur k vzniku modernej prípravovne liekov. Tá pomôže zvýšiť kvalitu zdravotnej starostlivosti na klinike, ktorá je vo svete zlatým štandardom v liečbe rakoviny," hovorí generálny riaditeľ LIDL Slovenská republika Adam Miszczyszyn.Slávnostného otvorenia prípravovne sa zúčastnil aj MUDr. Vladimír Lengvarský, MPH – minister zdravotníctva SR, ktorý skonštatoval fakt, že realizácia špecializovaného pracoviska v NÚDCH na prípravu chemoterapie pre detských onkologických pacientov je veľmi potrebná. "Prínosná bude nielen pre lekárov, farmaceutov, ale aj samotných pacientov," dodal.Predpísaná liečba sa podáva podľa štandardných protokolov a jej prípravu dosiaľ realizovali farmaceuti priamo na klinike detskej onkológie. Zmodernizované a rozšírené priestory a rovnako nové biohazardy – boxy na aseptickú prípravu parenterálnych liekov – zvýšia bezpečnosť celého procesu prípravy liekov."Medicína a jej postupy idú míľovými krokmi vpred. Keďže diagnostické a liečebné postupy rovnako napredujú, potrebujeme aj viac ľudí, ktorí pracujú s protokolmi, liečivami. Tí zase potrebujú modernizované pracovisko. Teraz ho naši farmaceuti majú. Navyše, teraz s nimi budeme mať digitálne prepojenie," opisuje situáciu Alexandra Kolenová, prednostka KDHaO a predsedníčka správnej rady Deťom s rakovinou n.o. Dodáva, že chemoterapiu a ďalšie lieky potrebujú pre detských pacientov denne, pričom musia byť pripravované pre každého pacienta individuálne."Každoročne vo februári, keď si celý svet pripomína deti liečiace sa na rakovinu, predstavujeme na našej klinike nový zrealizovaný projekt. Je úžasné, ako rok po roku dokážeme vďaka skvelým ľuďom - darcom a sponzorom, plniť náš záväzok, ktorý sme si dali aj s neziskovou organizáciou pred ôsmimi rokmi. Pre nás je záväzkom a snom zároveň vybudovať špičkovú kliniku pre deti s rakovinou, ktoré sú tu veľmi dlhé obdobie. Bez synergie a spolupráce NÚDCH, kliniky a neziskovej organizácie Deťom s rakovinou, by sa naše plány nedali tak úspešne realizovať. Špeciálne poďakovanie tento rok patrí Nadačnému fondu Lidl v Nadácii Pontis, ktorého štedrý príspevok nám pomohol zmodernizovať prípravovňu chemoterapie," dodáva A. Kolenová.Klinika detskej hematológie a onkológie NÚDCH je špičkovým pracoviskom pre liečbu detských onkologických pacientov. Vylieči sa 8 z 10. Tento úspech však so sebou prináša zvýšenie počtu hospitalizácií, ich trvanie, ako aj počet ambulantných návštev detského pacienta.,,Vždy nás veľmi teší, keď pre našich pacientov môžeme zvýšiť komfort a bezpečnosť liečby. V spolupráci nemocnice s našimi partnermi sa nám podarilo zmodernizovať a rozšíriť priestory Nemocničnej lekárne a technologicky pomôcť zvýšiť štandard prípravy parenterálnych liekov pre našich malých onkologických pacientov a iných pacientov podľa požiadaviek lekárov", ocenil prínos novej prípravy liekov MUDr. Peter Bartoň, riaditeľ NÚDCH a poďakoval Deťom s rakovinou n.o, Nadačnému fondu LIDL v Nadácii Pontis, a kolegom NÚDCH za podporu. NÚDCH zabezpečil vzduchotechniku v hodnote 176 000 eur. Nezisková organizácia Deťom s rakovinou navyše prispela sumou 100 000 eur.Informačný servis