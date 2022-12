Céline Dionová priznala, že trpí zriedkavou chorobou; ruší časť turné

Kanadská speváčka Céline Dionová vo štvrtok oznámila, že nedávno jej diagnostikovali veľmi zriedkavú neurologickú poruchu. Spôsobuje kŕče svalov a problémy s hlasivkami a preto je nútená zrušiť časť svojho koncertného turné.





Vo videu zverejnenom na sociálnych sieťach, odkiaľ ich prevzala aj televízia BFM, Dionová spresnila, že ide o syndróm stuhnutého človeka (SPS). Ochorenie známe aj ako Moersch-Woltmanova choroba "postihuje približne jedného z milióna ľudí". "O tejto zriedkavej chorobe ešte stále nevieme všetko, ale teraz vieme, že je príčinou svalových kŕčov, ktorými trpím," dodala speváčka.Ochorenie ovplyvňuje jej každodenný život na mnohých úrovniach. "Niekedy mám veľké problémy s chôdzou a nie vždy môžem používať hlasivky, aby som spievala tak, ako chcem," vysvetľovala so slzami v očiach. Vzhľadom na zdravotný stav preto "nebude schopná" pokračovať od februára roku 2023 v turné po Európe.Jej tím medzičasom spresnil, že osem koncertov naplánovaných na leto v Európe už bolo zrušených. Produkčná spoločnosť však ubezpečila, že koncerty ohlásené na obdobie od 26. augusta do 4. októbra 2023 sa uskutočnia.Už v roku 2018 Dionová pre zdravotné problémy odložila niekoľko vystúpení v Las Vegas. Vtedy sa odvolávala na bolesti hrdla a problémy so stredným uchom.Od roku 2021 vystúpenia často rušila alebo odkladala kvôli "silným svalovým kŕčom". Ubezpečovala, že je pod dohľadom "tímu vynikajúcich lekárov" a denne cvičí s terapeutmi, aby "nabrala silu a výdrž" a mohla sa vrátiť na pódium. Aj teraz dodala, že odvahu a nádej pokračovať jej dodávajú jej tri deti, ktoré sa narodili počas manželstva s jej manažérom Reném Angélilom.