Video: Skupina IMT Smile vydáva videoklip ku skladbe Bolo to tak dávno

V novembri vydala skupina IMT Smile nový album Život človeka v roku 2022. Z tohto albumu je aj skladba Bolo to tak dávno, ku ktorej vydala skupina videoklip.





"Je to trošku spomienková skladba, predsa len máme za sebou 30 rokov od nášho začiatku fungovania. Text napísal Vlado Krausz, ktorý dokonale vystihol ohliadnutie sa za tými 30 rokmi, ktorých je aj on pevnou súčasťou. Takisto cítim, že pieseň je v istom zmysle slova aj poďakovaním pre fanúšikov IMT Smile," hovorí na margo videoklipu Ivan Tásler. O finálny strih a podobu videoklipu sa postaral gitarista skupiny Tomáš Slávik.Skupina IMT Smile oslávila svojich 30 rokov od svojho založenia. V lete 2022 si symbolicky v Prešove, na Dobrom festivale, prevzali platinový album za predaj a streamy albumu Srdce Rozum Boulevard a zároveň uviedli do života Box 30x30.Táslerovci zároveň ohlasujú aj koncertné turné na rok 2023 IMT Smile Tour 2023. Vrcholom turné budú koncerty na Bratislavskom hrade a vo Východnej. Začnú ho 5. mája Nové Zámky, ďalšími zastávkami budú deň nato Trenčín, Michalovce (12. 5.), Poprad (13. 5.), 30. júna a 1. júla Bratislava a 7. júla Východná."Koncert vo Východnej patrí už neodmysliteľne k nášmu koncertnému letu. Je to pre nás nádherný zážitok, vidieť tak veľa ľudí zabávať sa v slnku či v daždi na tak krásnom mieste, je to nezabudnuteľná atmosféra," dodáva Ivan Tásler.