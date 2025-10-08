|
Streda 8.10.2025
|
08. októbra 2025
Čelná zrážka pri Klenove si vyžiadala viaceré ťažké zranenia, 65-ročný muž bojuje o život – FOTO
Vážna dopravná nehoda sa stala v utorok 7. októbra dopoludnia na ceste medzi obcami Margecany (okres Gelnica) a Klenov (okres Prešov). Ako informovala prešovská krajská policajná ...
8.10.2025 (SITA.sk) - Vážna dopravná nehoda sa stala v utorok 7. októbra dopoludnia na ceste medzi obcami Margecany (okres Gelnica) a Klenov (okres Prešov). Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, podľa doterajších zistení 31-ročný vodič osobného vozidla z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismeru, kde sa čelne zrazil s autom, ktoré viedol 65-ročný muž.
Pri nehode utrpel starší vodič ťažké zranenia s bezprostredným ohrozením života, jeho 78-ročná spolujazdkyňa taktiež utrpela viacero ťažkých zranení. Vážne sa zranil aj 31-ročný vodič druhého vozidla, jeho 19-ročný spolujazdec vyviazol s ľahkými zraneniami.
„Ani jeden z vodičov nebol pod vplyvom alkoholu,“ potvrdila Ligdayová. Predbežná škoda na vozidlách bola odhadnutá na približne 7 000 eur. Prešovský vyšetrovateľ vedie v prípade trestné stíhanie vo veci trestného činu ublíženia na zdraví.
Zdroj: SITA.sk - Čelná zrážka pri Klenove si vyžiadala viaceré ťažké zranenia, 65-ročný muž bojuje o život – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
