Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 8.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Brigita
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

08. októbra 2025

Čelná zrážka pri Klenove si vyžiadala viaceré ťažké zranenia, 65-ročný muž bojuje o život – FOTO


Tagy: Dopravná nehoda prešovská krajská policajná hovorkyňa Trestné stíhanie Ublíženie na zdraví

Vážna dopravná nehoda sa stala v utorok 7. októbra dopoludnia na ceste medzi obcami Margecany (okres Gelnica) a Klenov (okres Prešov). Ako informovala prešovská krajská policajná ...



Zdieľať
sni mka obrazovky 2025 10 08 o 11.45.33 676x458 8.10.2025 (SITA.sk) - Vážna dopravná nehoda sa stala v utorok 7. októbra dopoludnia na ceste medzi obcami Margecany (okres Gelnica) a Klenov (okres Prešov). Ako informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, podľa doterajších zistení 31-ročný vodič osobného vozidla z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismeru, kde sa čelne zrazil s autom, ktoré viedol 65-ročný muž.


V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Pri nehode utrpel starší vodič ťažké zranenia s bezprostredným ohrozením života, jeho 78-ročná spolujazdkyňa taktiež utrpela viacero ťažkých zranení. Vážne sa zranil aj 31-ročný vodič druhého vozidla, jeho 19-ročný spolujazdec vyviazol s ľahkými zraneniami.

„Ani jeden z vodičov nebol pod vplyvom alkoholu,“ potvrdila Ligdayová. Predbežná škoda na vozidlách bola odhadnutá na približne 7 000 eur. Prešovský vyšetrovateľ vedie v prípade trestné stíhanie vo veci trestného činu ublíženia na zdraví.


Zdroj: SITA.sk - Čelná zrážka pri Klenove si vyžiadala viaceré ťažké zranenia, 65-ročný muž bojuje o život – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dopravná nehoda prešovská krajská policajná hovorkyňa Trestné stíhanie Ublíženie na zdraví
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Na mieste nehody Pavla Gašpara bol v civile nitriansky krajský policajný šéf, SaS sa pýta na nezávislosť polície – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Sociálni partneri žiadajú Tomáša o presunutie mimoriadneho zasadnutia, nedodržala sa lehota na predloženie kľúčového materiálu

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 