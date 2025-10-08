|
Streda 8.10.2025
Úvodná strana
|
08. októbra 2025
Na mieste nehody Pavla Gašpara bol v civile nitriansky krajský policajný šéf, SaS sa pýta na nezávislosť polície – VIDEO
Ani po viac ako mesiaci od nehody šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavla Gašpara v Nitre nebol Gašpar stále vypočutý políciou a ...
8.10.2025 (SITA.sk) - Ani po viac ako mesiaci od nehody šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavla Gašpara v Nitre nebol Gašpar stále vypočutý políciou a zároveň vychádzajú na povrch nové skutočnosti.
Ako informovala v stredu na tlačovej besede poslankyňa Martina Bajo Holečková (SaS), má informácie, že Pavol Gašpar robil všetko pre to, aby sa nehoda na luxusnom aute, pri ktorej sa zranilo štrnásťročné dievča, zamietla pod koberec.
„Niekoľko minút po tom, ako sa stala táto nehoda, Pavol Gašpar sedel v aute a telefonoval s niekým. Dnes už vieme, že po nehode nevolal dopravným policajtom, ale priamo krajskému riaditeľovi polície v Nitre pánovi Hajnovičovi,“ upozornila. Gašparova nehoda sa stala v sobotu 30. augusta ráno a Branislav Hajnovič sa objavil na mieste nehody v civilnom oblečení. Nešiel za policajtmi, ale za Gašparom, tvrdí poslankyňa.
„Je viac ako podozrivé, keď sa na mieste dopravnej nehody, ktorú majú riešiť štandardne dopravní policajti, zjaví krajský šéf polície. Obzvlášť, keď sa táto nehoda týka verejne činnej a politicky angažovanej osoby - a takou Pavol Gašpar je,“ poukázala.
Ako paralelu uviedla príklad z minulosti, keď sa na mieste vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej objavili v civile vtedajší policajní funkcionári Róbert Krajmer a Peter Hraško. Bajo Holečková poukázala na to, že nitriansky krajský šéf polície Branislav Hajnovič dostal prvú významnejšiu funkciu v polícii v roku 2015 za éry Tibora Gašpara, po voľbách v roku 2020 na vlastnú žiadosť odišiel, a v januári sa vrátil späť, a to hneď na pozíciu krajského riaditeľa.
Pýta sa, čo robil na mieste Gašparovej nehody, koľko miest nehôd navštívil odkedy sa stal šéfom krajskej polície a aký je jeho vzťah s Gašparovcami. „Na tieto otázky by sa mala pýtať policajná prezidentka a mala by vyvodiť aj určitú zodpovednosť,“ myslí si Bajo Holečková.
Poslankyňa SaS Mária Kolíková dodala, že o riaditeľovi SIS by sme v zásade nemali počuť nič, pretože by sa mal starať o to, aby fungovali tajné služby a starali sa o našu bezpečnosť, a verejnosť by o ňom veľmi ani nemala vedieť. Pripomenula, že Pavol Gašpar sa do funkcie dostal obchádzaním právomocí bývalej prezidentky Zuzany Čaputovej.
„S jeho vymenovaním váhal aj Peter Pellegrini, a osobitne ho žiadal, aby pri výkone jeho služby bolo zrejmé, že je to inštitúcia, ktorá tu neplní politické pokyny, ale je nezávislá,“ povedala. Upozornila tiež na jeho majetkové pomery, ktoré nevie vysvetliť a „mafiánske tetovanie“.
„Je namieste otázka, kto nám tu vedie tajné služby. Klan Gašparovcov spolu s klanom Bödörovcov?“ pýta sa Kolíková s poukazom na blízky vzťah Gašparovcov s nitrianskym oligarchom Norbertom Bödörom. Vyzvala Pavla Gašpara, aby odstúpil z funkcie, pretože podľa nej nie je spôsobilý vykonávať funkciu riaditeľa SIS.
SaS v stredu organizuje pochod za odvolanie Gašpara, ktorý sa začne o 17:30 na Námestí SNP a skončí sa pred sídlom SIS. „Je to už o našej dôstojnosti, veď nám po nej šliapu. V ktorej normálnej krajine by menovali za šéfa tajnej služby takúto persónu? Je to aj o našej bezpečnosti, lebo kto nad ňou bdie, keď sa dozvedáme, aká je to klika? A je to aj o našej budúcnosti, pretože chceme z tejto krajiny nejaké mafiánske hniezdo?“ doplnil Alojz Hlina z SaS.
Zdroj: SITA.sk - Na mieste nehody Pavla Gašpara bol v civile nitriansky krajský policajný šéf, SaS sa pýta na nezávislosť polície – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Dopravná nehoda
Obchádzanie právomocí
