Čelná zrážka s nákladným vozidlom pri obci Breza si vyžiadala život 24-ročného vodiča (foto)

3.5.2023 (SITA.sk) - Tragické následky mala utorková dopravná nehoda na ceste II/520 pri obci Breza v okrese Námestovo. Pri čelnej zrážke s nákladných vozidlom sa ťažko zranil 24-ročný vodič osobného auta, ktorý zraneniam v nemocnici podľahol. Informovala o tom žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková Podľa doterajšieho vyšetrovania mladý vodič smerujúc z Brezy do Krušetnice prešiel plynulo do protismeru, kde čelne narazil do protiidúceho nákladného motorového vozidla.„Po zrážke osobné motorové vozidlo odrazilo mimo cestu, kde narazilo do oplotenia domu a nákladné narazilo do zvodidiel. U nebohého bola nariadená súdna pitva. 29-ročný vodič nákladného vozidla sa podrobil dychovej skúške s negatívnym výsledkom," doplnila Šefčíková.