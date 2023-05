Najvulgárnejšie nadávky, pľuvance aj vyhrážky. Účastníci LGBTI zhromaždenia sa pustili do Matoviča (video)

Vulgárne peklo

Arogantní a primitívni ľudia

3.5.2023 (SITA.sk) - Predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti ( OĽaNO Igor Matovič opäť kritizoval na sociálnej sieti LGBTI+ komunitu. Dôvodom bolo, že čelil verbálnym útokom zo strany účastníkov utorkového protestného zhromaždenia na podporu práv transrodových ľudí pred parlamentom.„Po dnešku som o to viac presvedčený, že pred týmito 'ľuďmi' musíme naše deti chrániť a som násobne viac presvedčený, že by sme mali na Slovensku výrazne viac investovať do dostupnosti psychiatrickej pomoci. Pacientov kopa," uviedol v statuse.Ako Matovič opísal, vyšiel z parlamentu smerom do centrály hnutia a v diaľke na Zámockej ulici uvidel dav ľudí s dúhovými vlajkami. Keď odpovedal na otázky novinárky, prišiel prvý človek z davu, ktorý začal na neho vykrikovať vulgarizmy.„Potom prišli ďalší a začalo vulgárne peklo, ktoré som ešte nevidel a ani nezažil. Krížom krážom ako totálni dezoláti začali na mňa súkať tie najvulgárnejšie nadávky, pľuť odzadu na sako a vyhrážať 'skončil si, ja ťa zabijem!'. Po chvíli som vytiahol z vrecka mobil, že si tú oplzlú primitívnu bandu zvečním, vtom mi jeden orangutan vytrhol z ruky mobil, opísal Matovič.Ako dodal líder OĽaNO, chodí po Slovensku a stretol množstvo fanúšikov ĽSNS či Rebubliky , no nikde nestretol pokope „tak primitívnych, arogantných, vulgárnych a zlých ľudí, ako medzi týmito transrodovými aktivistami".Pred parlamentom sa v utorok konalo protestné zhromaždenie na podporu práv transrodových ľudí ako reakcia na návrh zákona, ktorý znemožní prístup k právnym tranzíciám. Zákon už v marci podporilo 87 poslancov. Na májovej schôdzi sa má o zákone opäť hlasovať. Zhromaždenie zorganizovali LIGHT*, Povstanie Pokračuje, Status Queer, feministky.sk a Amnesty International Slovensko Podľa jednej z predkladateliek návrhu zákona Anny Záborskej má tento zákon pomôcť poriadku v spoločnosti. „V skutočnosti by prijatie tohto zákona spôsobilo, že právna tranzícia, čiže úradná zmena pohlavia a rodného čísla, by bola možná iba v prípade, ak človek predloží genetický test, ktorý by preukázal, že v minulosti došlo k nesprávnemu určeniu pohlavia danej osoby“.Návrh zákona je podľa organizátorov protestu medicínskym nezmyslom – aj lekárska odborná komunita sa na základe aktuálnych vedeckých poznatkov zhoduje, že genetický test nedokáže so stopercentnou istotou určiť pohlavie.