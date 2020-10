Celohlavové rúška nosiť nemusíme, reaguje polícia na masívne šíriaci sa hoax

Zneužitie fotografie

Použili vodné delo

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.10.2020 (Webnoviny.sk) - Polícia SR popiera pravdivosť informácie, že od pondelka 19. októbra bude povinné nosenie celohlavových rúšok. Upozorňuje na to vo svojom profile Hoaxy a podvody - Polícia SR na sociálnej sieti.Polícia tak reaguje na masívne šíriaci sa hoax v určitých skupinách na sociálnych sieťach. Policajti dodávajú, že to, ako a čím je možné prekryť dýchacie cesty, je zverejnené a určené na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR.Policajný zbor tiež upozorňuje na zneužitie fotografie z protestu Za slušné Slovensko z roku 2018, ktorú niektorí používatelia sociálnych sietí spájajú s protestom zo 17. októbra.„Podtón takto upravenej fotografie je jasný, ukázať tisíce ľudí a spojiť to s dnešným (s protestom zo 17. októbra - pozn. SITA) nepovoleným protestom. Túto fotku z protestov z roku 2018 zrejme veľa ľudí nerozoznalo a tisíce ich ďalej zdieľalo,“ vysvetľujú policajti.Fotografia sa šíri v kontexte protestu, ktorý sa konal v sobotu 17. októbra pred Úradom vlády SR. Zúčastnení protestovali proti aktuálnym protiepidemiologickým opatreniam vlády.Boli medzi nimi najmä športoví ultras a priaznivci kotlebovcov. Na mieste sa pod dozorom polície nachádzalo niekoľko stoviek ľudí.Pred areál úradu vlády sa napokon počas protestu postavili policajti, na ktorých demonštranti začali hádzať kamene a fľaše a používať delobuchy. Zásahové zložky v reakcii na to použili proti protestujúcim slzný plyn či vodné delo.