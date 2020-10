Ministerstvo kultúry chce prostredníctvom dotazníka zefektívniť pomoc aj získať údaje o finančných stratách

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.10.2020 (Webnoviny.sk) - Formulár, vyplnením ktorého chce rezort kultúry zefektívniť pomoc v kultúrno-kreatívnom priemysle, nateraz odoslalo 4 594 žiadateľov. Informovalo o tom Ministerstvo kultúry SR (MK SR) na svojej stránke.Záujemcovia ho môžu vyplniť do pondelka 19. októbra, dostupný je na stránke rezortu pod odkazom Formulár. Ministerstvo chce vďaka dotazníku získať údaje o finančných stratách spôsobených pandémiou COVID-19 v jednotlivých oblastiach kultúrneho a kreatívneho priemyslu či počty ľudí pracujúcich v ňom.Svoje prípadné otázky v tejto súvislosti môžu umelci adresovať na pripravený mail alebo sa obrátiť na špecializovanú infolinku, ktorá je k dispozícii počas pracovných dní vrátane pondelka 19. októbra od 9.00 do 16.00 hod.Získané informácie budú podľa ministerstva dôležité aj na určenie výšky mimoriadnych dotácií z jeho dotačného systému. Nový zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MK SR, ktorý schválila vláda 7. októbra, by mal umožniť ministerstvu poskytovať finančné dotácie počas mimoriadnej situácie, akou je aj pandémia COVID-19. Ak zákon odsúhlasí Národná rada SR, mal by nadobudnúť účinnosť 1. novembra tohto roka.