Celoplošné pravidlá otvárania prevádzok sa vymykajú logike a Sulík ich považuje za hlúposť

2.12.2020 (Webnoviny.sk) - Celoplošne nastavené pravidlá otvárania prevádzok považuje minister hospodárstva Richard Sulík za hlúposť. Ako ďalej uviedol po stredajšom rokovaní vlády, štát by mal postupovať diferencovane, v slabo zamorených okresoch by uvítal voľnejšie pravidlá."Vymyká sa akémukoľvek logickému úsudku, že v najmenej zamorených oblastiach musia byť zatvorené reštaurácie a v najviac zamorených môžu byť otvorené kostoly. Považujem to za hlúposť, ako je to teraz nastavené," povedal Sulík.