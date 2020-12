Plán obnovy Slovenska po koronakríze má sklz, enviro ciele by mali byť podľa Wiezika prioritné

Environmentálne ciele by mali byť prioritné

Vysoká ekonomická návratnosť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.12.2020 (Webnoviny.sk) - Plán obnovy Slovenska je vo fáze prípravy s istým časovým sklzom. Uviedol to europoslanec Michal Wiezik (EPP, Spolu) po utorňajšom stretnutí skupiny siedmich slovenských europoslancov s ministrom financií SR Eduardom Hegerom OĽaNO )."Teší ma, že Ministerstvo financií SR vytvorilo fórum s europoslancami, na ktorom dokážeme aktívne participovať naprieč politickým spektrom. Na pracovnom rokovaní s ministrom prevažovala konštruktívna diskusia. Je jasné, že v pláne obnovy majú byť prioritizované environmentálne ciele, adresne viazané na riešenie klimatickej krízy a 37 % pridelených prostriedkov," uviedol Wiezik.Nosnými piliermi zelenej obnovy pre Slovensko sú dekarbonizácia ekonomiky, zelená a digitálna transformácia, modernizácia budov, železníc a podpora alternatívnych palív."Čiastočne z dôvodu európskych nastavení nie je dostatočne reflektovaná úloha ekosystémov, prirodzenej sekvestrácie uhlíka, pôdy a vôd, rovnako malý dôraz je zatiaľ kladený na zachovanie biodiverzity," pokračoval Wiezik.V znižovaní energetickej náročnosti a dekarbonizácie dominujú obnoviteľné zdroje energie, no pravdepodobne sa podľa Wiezika vytvorí priestor aj pre technológie rekuperácií odpadového tepla, ktoré prinášajú vysokú ekonomickú návratnosť a redukciu emisií uhlíka až na úrovni 95 %. Tiež by mal byť vytvorený mechanizmus na podporu inovácií."V rokovaniach som zdôraznil potrebu koherentnosti opatrení a rešpektovaní tzv. "do no harm" princípu, tak aby riešenie jednej krízy neprispievalo k prehlbovaniu iných kríz. Teší ma, že jedným z hlavných cieľov spojených s klimatickými opatreniami bude modernizácia železníc, s dôrazom na vytvorenie ekologickej a spoľahlivej verejnej dopravy. Je však potrebné, aby aj táto kapitola bola primárne hodnotená vo vzťahu k cielenej dekarbonizácii, nie len z hľadiska vyťaženosti tratí," uzavrel Wiezik.