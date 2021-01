Celoplošne testovať by sa mohlo na mobilných odberových miestach, obciam by pomohli preddavky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.1.2021 (Webnoviny.sk) - Počas plošného testovania obyvateľov na prítomnosť ochorenia COVID-19 by mohli byť využité mobilné odberové miesta (MOM). Pre agentúru SITA to uviedol starosta bratislavskej mestskej časti Lamač Lukáš Baňacký, ktorý zastupuje Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) Na prvé tohtoročné celonárodné kolo plošného testovania by podľa ZMOS-u mohli byť využité MOM v kombinácii s vysunutými odbernými miestami.ZMOS tvrdí, že na nasledujúce testovania po prvom veľkom pretestovaní by stačilo využiť už len MOM. Testovanie by však muselo byť rozložené na viac dní. „V porovnaní s predchádzajúcimi kolami máme oveľa komplikovanejšiu situáciu z dôvodu poveternostných podmienok, vyčerpanosti ľudských zdrojov v zdravotníckych profesiách,relatívne nízky očakávaný stav zásob testovacích sád a s tým spojené zvýšené nároky na logistiku v čase a mieste,“ povedal Baňacký.Podľa ZMOS-u pravdepodobne nebude možné, aby štát vopred preplatil mestám a obciam výdavky spojené s plošným testovaním. Zároveň však dodáva, že menším obciam by s výdavkami na testovanie mohli pomôcť preddavky, ktoré by im štát poskytol ešte pred testovaním.