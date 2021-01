Švajčiarsko reaguje na nový variant koronavírusu, zavádza prísnejšie opatrenia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.1.2021 (Webnoviny.sk) - Švajčiarsko zavádza prísnejšie pandemické reštrikcie, ktorými reaguje na nový variant koronavírusu. V stredu to oznámil prezident Guy Parmelin, konkrétny variant ale nešpecifikoval. Informuje o tom spravodajský portál CNN.Od pondelka budú musieť byť zatvorené všetky obchody, ktoré nepredávajú nevyhnutný tovar. Výnimku však budú mať predajne s možnosťou vyzdvihnutia tovaru po zakúpení na internete, vysvetlil člen švajčiarskej Spolkovej rady Alain Berset. V súčasnosti platné uzavretie reštaurácií, športovísk a hotelov bude po novom trvať až do februára.Povinná tiež bude práca z domu, ak je to možné. Ľudia, ktorí nemôžu pracovať doma, musia na pracoviskách v uzavretých priestoroch v prítomnosti dvoch alebo viac ľudí nosiť rúška.Zhromažďovanie sa ľudí v interiéri aj exteriéri bude obmedzené na päť ľudí, povedal Berset.Podľa vládnych dát za ostatný deň vo Švajčiarsku a susednom Lichtenštajnsku potvrdili 3 001 nových infekcií koronavírusom a 58 úmrtí. Celkový počet úmrtí už je 7 851.