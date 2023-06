Celoštátne referendá by sa mali konať len spolu s voľbami, poslanec Vetrák navrhuje aj ďalšie zmeny

Výsledok so silou zákona

Druhé kolo prezidentských volieb

Odvolanie člena Súdnej rady

11.6.2023 (SITA.sk) - Poslanci Národnej rady (NR) SR budú na júnovej schôdzi hlasovať o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu poslanca hnutia OĽaNO a priatelia Milana Vetráka k novele ústavného zákona.Mohla by sa tak zúžiť možnosť uskutočniť referendum len v deň konania najbližších volieb do NR SR, volieb do Európskeho parlamentu , volieb prezidenta, ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta alebo volieb do orgánov vyšších územných celkov a do orgánov samosprávy obcí, ak sa konajú na celom území Slovenska.Zároveň by sa tak ustanovila aj flexibilná výnimka z tohto spájania celoštátnych volieb a ľudových hlasovaní s celoštátnym referendom v prípadoch, ak existuje konkrétny dôvod na skoršie uskutočnenie referenda.„Jeden z najčastejších argumentov proti konaniu referenda je jeho finančná náročnosť, predovšetkým v prípadoch, keď bolo neplatné. Súčasťou procesu zefektívnenia referenda je aj jeho efektívnejšie fungovanie po finančnej a organizačno-technickej stránke," odôvodnil pozmeňujúci návrh Vetrák.Výsledok referenda by zároveň mal právnu silu ústavného zákona a návrhy prijaté v referende by predseda NR SR vyhlásil rovnako ako zákon.Vetrák chce svojím pozmeňujúcim návrhom upraviť aj uskutočnenie druhého kola volieb prezidenta od ich vyhlásenia.Ak pre druhé kolo volieb nie sú dvaja kandidáti, druhé kolo volieb sa neuskutoční a predseda NR SR vyhlási do siedmich dní nové voľby tak, aby sa uskutočnili do 110 dní od ich vyhlásenia.V súčasnom ustanovení má predseda parlamentu povinnosť vyhlásiť voľby do 60 dní od ich vyhlásenia. „Ide o posun termínu, na základe čoho sa v budúcnosti umožní uskutočniť voľby prezidenta poštou. V nadväznosti na prijatie tejto zmeny bude potrebné novelizovať volebný zákon," informoval poslanec.Od 1. januára 2024 by sa člena Súdnej rady SR pred uplynutím jeho funkčného obdobia mohlo odvolať len v zákonom ustanovených prípadoch.„V novele Ústavy SR z roku 2020 k reforme justície sa ustanovilo, že aj člena Súdnej rady bude možné z funkcie odvolať kedykoľvek. Takáto úprava je však kritizovaná tak členmi Súdnej rady, ako aj zo strany Európskej komisie v jej správe o stave právneho štátu na Slovensku za rok 2021," vysvetlil v pozmeňujúcom návrhu Vetrák.