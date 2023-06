Vojna na Ukrajine je príležitosťou pre slovenský zbrojársky priemysel, tvrdí Pellegrini a Kollár to vidí podobne

Slovensko sa musí zapojiť

Práca pre ľudí

11.6.2023 (SITA.sk) - Predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini je názoru, že Slovensko do budúcna nemôže výraznejšie pomôcť Ukrajine, pretože už toho veľa nemá.Na druhú stranu si myslí, že Ruská agresia na Ukrajine je príležitosťou pre Slovensko v oblasti zbrojného priemyslu. Pellegrini to uviedol v relácii RTVS O 5 minút 12.„Nikdy nepoviem vetu, že zo Slovenska neodíde ani náboj, pretože Slovensko má fabriky, ktoré vyrábajú muníciu. Dnes sa munícia pre Ukrajinu nakupuje cez centrálne európske obstarávanie, a keď ju nevyrobíme na Slovensku, z čoho má Slovensko prácu, príjem a platy, tak ju vyrobia vo vedľajšej krajine a takisto dôjde tam, kde má dôjsť," vyhlásil Pellegrini v súvislosti s pomocou Ukrajine.Ako dodal, Slovensko musí túto situáciu využiť na ešte intenzívnejšie zapojenie sa do zbrojárskeho priemyslu, pretože tu nejde len o zbrane na Ukrajinu.„Vyprázdnili sa sklady po celej Európe, všetky armády budú dopĺňať zbrojné systémy a sklady, a to je práca na päť až desať rokov."Predseda Národnej rady SR Sme rodina ) potvrdil, že je potrebné sa v tomto zmysle pozerať na vlastný priemysel a v prvom rade na prácu pre ľudí.„Som za to, aby sme Ukrajine pomáhali preto, lebo oni tam naozaj bojujú za nás, čo ľudia často nechápu. Hlavná moskovská propaganda hovorí, že Ukrajina nemá nárok na existenciu. To je ako keby hovorili o nás. My sme tu tiež len 30 rokov," uviedol Kollár s tým, že ak Ukrajina nedostane podporu, tak sa Rusko dostane k slovenským hraniciam a nič mu nezabráni posúvať sa aj na Slovensko.