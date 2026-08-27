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26. augusta 2026
Celtic Glasgow po potupnom vypadnutí z Ligy majstrov čelí významným finančným stratám
Tagy: Liga majstrov 2026/2027
Škóti sú opäť mimo Ligy majstrov, čo môže odradiť posily a narušiť rozpočet klubu. Škótsky futbalový šampión Celtic Glasgow sa opäť neprebojoval do ligovej časti Ligy majstrov. Vlani vypadol s ...
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27.8.2026 (SITA.sk) - Škóti sú opäť mimo Ligy majstrov, čo môže odradiť posily a narušiť rozpočet klubu.
Škótsky futbalový šampión Celtic Glasgow sa opäť neprebojoval do ligovej časti Ligy majstrov. Vlani vypadol s kazašským Kajratom Almaty, teraz v play-off neprešiel cez rakúsky LASK Linz. Škóti to pritom mali výborne rozbehnuté. V prvom súboji v domácom prostredí zvíťazili 3:0 a v odvete u súpera viedli 1:0.
Potom však inkasovali štyrikrát v riadnom hracom čase a raz aj v predĺžení. A nasledoval "presun" do Európskej ligy. Podľa trénera Martina O'Neilla to je vážna finančná aj športová rana. Neúspech v play-off najprestížnejšej európskej klubovej súťaže podľa odhadov spôsobí klubu stratu približne 40 miliónov libier (cca 46,7 milióna eur) aj napriek účasti v EL.
O'Neill upozornil, že absencia v Lige majstrov je bolestivá najmä z finančného hľadiska a ohrozuje aj možnosť prilákať kvalitných hráčov. "Kvalifikácia do Ligy majstrov je kľúčová vo všetkých aspektoch," uviedol 74-ročný tréner a dodal, že zodpovednosť za zlepšenie výkonnosti mužstva je naďalej jeho.
"Veril som, že účasť v Lige majstrov priláka potenciálnych nových hráčov. Tento faktor už teraz absentuje," priznal. O'Neill počas hráčskej kariéry dvakrát ovládol Európsky pohár s Nottinghamom Forest a doviedol Celtic do finále Pohára UEFA 2003.
Priznal tiež, že súčasný káder ešte nie je dostatočne silný: "Vieme, že sme ešte veľmi ďaleko od toho, aby sme mohli byť kompletným tímom."
Kapitán Callum McGregor, ktorý okrem krátkeho hosťovania v Notts County absolvoval celú kariéru v Celticu, nešetril kritikou. "Dostali sme, čo sme si zaslúžili," vyhlásil a vyzdvihol pasivitu tímu počas zápasu a strach z víťazstva.
"Nemali by sme taký zápas prehrať a musíme sa ospravedlniť fanúšikom aj klubu," poznamenal s tým, že hráči nesmú hľadať výhovorky a musia preukázať charakter a pripravenosť na ďalšie výzvy.
Najbližšia príležitosť ukázať silu a vnútornú motiváciu bude pre Celtic v sobotňajšom zápase domácej ligy proti Falkirku, ktorý zatiaľ nezískal iba jeden bod. Celtic po dvoch dueloch vedie ligovú tabuľku so šiestimi bodmi.
Zdroj: SITA.sk - Celtic Glasgow po potupnom vypadnutí z Ligy majstrov čelí významným finančným stratám © SITA Všetky práva vyhradené.
Škótsky futbalový šampión Celtic Glasgow sa opäť neprebojoval do ligovej časti Ligy majstrov. Vlani vypadol s kazašským Kajratom Almaty, teraz v play-off neprešiel cez rakúsky LASK Linz. Škóti to pritom mali výborne rozbehnuté. V prvom súboji v domácom prostredí zvíťazili 3:0 a v odvete u súpera viedli 1:0.
Potom však inkasovali štyrikrát v riadnom hracom čase a raz aj v predĺžení. A nasledoval "presun" do Európskej ligy. Podľa trénera Martina O'Neilla to je vážna finančná aj športová rana. Neúspech v play-off najprestížnejšej európskej klubovej súťaže podľa odhadov spôsobí klubu stratu približne 40 miliónov libier (cca 46,7 milióna eur) aj napriek účasti v EL.
O'Neill upozornil, že absencia v Lige majstrov je bolestivá najmä z finančného hľadiska a ohrozuje aj možnosť prilákať kvalitných hráčov. "Kvalifikácia do Ligy majstrov je kľúčová vo všetkých aspektoch," uviedol 74-ročný tréner a dodal, že zodpovednosť za zlepšenie výkonnosti mužstva je naďalej jeho.
"Veril som, že účasť v Lige majstrov priláka potenciálnych nových hráčov. Tento faktor už teraz absentuje," priznal. O'Neill počas hráčskej kariéry dvakrát ovládol Európsky pohár s Nottinghamom Forest a doviedol Celtic do finále Pohára UEFA 2003.
Priznal tiež, že súčasný káder ešte nie je dostatočne silný: "Vieme, že sme ešte veľmi ďaleko od toho, aby sme mohli byť kompletným tímom."
Kapitán Callum McGregor, ktorý okrem krátkeho hosťovania v Notts County absolvoval celú kariéru v Celticu, nešetril kritikou. "Dostali sme, čo sme si zaslúžili," vyhlásil a vyzdvihol pasivitu tímu počas zápasu a strach z víťazstva.
"Nemali by sme taký zápas prehrať a musíme sa ospravedlniť fanúšikom aj klubu," poznamenal s tým, že hráči nesmú hľadať výhovorky a musia preukázať charakter a pripravenosť na ďalšie výzvy.
Najbližšia príležitosť ukázať silu a vnútornú motiváciu bude pre Celtic v sobotňajšom zápase domácej ligy proti Falkirku, ktorý zatiaľ nezískal iba jeden bod. Celtic po dvoch dueloch vedie ligovú tabuľku so šiestimi bodmi.
Zdroj: SITA.sk - Celtic Glasgow po potupnom vypadnutí z Ligy majstrov čelí významným finančným stratám © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Liga majstrov 2026/2027
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