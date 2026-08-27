Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 27.8.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Silvia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

26. augusta 2026

Celtic Glasgow po potupnom vypadnutí z Ligy majstrov čelí významným finančným stratám


Tagy: Liga majstrov 2026/2027

Škóti sú opäť mimo Ligy majstrov, čo môže odradiť posily a narušiť rozpočet klubu. Škótsky futbalový šampión Celtic Glasgow sa opäť neprebojoval do ligovej časti Ligy majstrov. Vlani vypadol s ...



Zdieľať
gwzohowwoaakqmj 676x676 27.8.2026 (SITA.sk) - Škóti sú opäť mimo Ligy majstrov, čo môže odradiť posily a narušiť rozpočet klubu.


Škótsky futbalový šampión Celtic Glasgow sa opäť neprebojoval do ligovej časti Ligy majstrov. Vlani vypadol s kazašským Kajratom Almaty, teraz v play-off neprešiel cez rakúsky LASK Linz. Škóti to pritom mali výborne rozbehnuté. V prvom súboji v domácom prostredí zvíťazili 3:0 a v odvete u súpera viedli 1:0.

Potom však inkasovali štyrikrát v riadnom hracom čase a raz aj v predĺžení. A nasledoval "presun" do Európskej ligy. Podľa trénera Martina O'Neilla to je vážna finančná aj športová rana. Neúspech v play-off najprestížnejšej európskej klubovej súťaže podľa odhadov spôsobí klubu stratu približne 40 miliónov libier (cca 46,7 milióna eur) aj napriek účasti v EL.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


O'Neill upozornil, že absencia v Lige majstrov je bolestivá najmä z finančného hľadiska a ohrozuje aj možnosť prilákať kvalitných hráčov. "Kvalifikácia do Ligy majstrov je kľúčová vo všetkých aspektoch," uviedol 74-ročný tréner a dodal, že zodpovednosť za zlepšenie výkonnosti mužstva je naďalej jeho.

"Veril som, že účasť v Lige majstrov priláka potenciálnych nových hráčov. Tento faktor už teraz absentuje," priznal. O'Neill počas hráčskej kariéry dvakrát ovládol Európsky pohár s Nottinghamom Forest a doviedol Celtic do finále Pohára UEFA 2003.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Priznal tiež, že súčasný káder ešte nie je dostatočne silný: "Vieme, že sme ešte veľmi ďaleko od toho, aby sme mohli byť kompletným tímom."

Kapitán Callum McGregor, ktorý okrem krátkeho hosťovania v Notts County absolvoval celú kariéru v Celticu, nešetril kritikou. "Dostali sme, čo sme si zaslúžili," vyhlásil a vyzdvihol pasivitu tímu počas zápasu a strach z víťazstva.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


"Nemali by sme taký zápas prehrať a musíme sa ospravedlniť fanúšikom aj klubu," poznamenal s tým, že hráči nesmú hľadať výhovorky a musia preukázať charakter a pripravenosť na ďalšie výzvy.

Najbližšia príležitosť ukázať silu a vnútornú motiváciu bude pre Celtic v sobotňajšom zápase domácej ligy proti Falkirku, ktorý zatiaľ nezískal iba jeden bod. Celtic po dvoch dueloch vedie ligovú tabuľku so šiestimi bodmi.


Zdroj: SITA.sk - Celtic Glasgow po potupnom vypadnutí z Ligy majstrov čelí významným finančným stratám © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Liga majstrov 2026/2027
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Slovenky na ME vo volejbale konečne vyhrali, ale ešte nevedia, či postúpia – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Tréner Flick upozornil, že FC Barcelona môže uzavrieť prestupové obdobie bez príchodu útočníka

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 