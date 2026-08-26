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 24hod.sk    Šport

26. augusta 2026

Tréner Flick upozornil, že FC Barcelona môže uzavrieť prestupové obdobie bez príchodu útočníka


Tagy: La Liga 2026/2027

Hansi Flick naznačil, že Katalánci môžu zostať bez nového útočníka, ak nedotiahnu príchod Juliána Álvareza. Tréner španielskeho futbalového veľkoklubu FC Barcelona Hansi Flick naznačil, že jeho ...



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spain_champions_league_soccer_49719 676x451 26.8.2026 (SITA.sk) - Hansi Flick naznačil, že Katalánci môžu zostať bez nového útočníka, ak nedotiahnu príchod Juliána Álvareza.


Tréner španielskeho futbalového veľkoklubu FC Barcelona Hansi Flick naznačil, že jeho klub môže uzavrieť letné prestupové obdobie bez príchodu nového útočníka, ak sa mu nepodarí získať argentínskeho útočníka Juliána Álvareza z konkurenčného Atlética Madrid.

Úradujúci majstri Španielska sa usilujú o 26-ročného majstra sveta z roku 2022, no Atlético zatiaľ odmietlo hráča predať. Álvarez vynechal stredajší tréning pre chorobu.

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Médiá uviedli, že prezident FC Barcelona Joan Laporta chce "Álvareza alebo nikoho" a Flick zdôraznil, že klub musí myslieť aj na budúcnosť a je spokojný so súčasným kádrom. "Nechcem hovoriť o Juliánovi, chcem hovoriť o situácii klubu. Na tomto trhu sme urobili naozaj dobré prestupy. Náš cieľ je jasný, ale klub musí myslieť na budúcnosť, nie len na prítomnosť. Ako tréner žiadam o čo najlepších hráčov, ale mám plnú dôveru v kvalitu, ktorú momentálne máme," vyhlásil Flick.

Letné odchody útočníkov Roberta Lewandowského a Ferrana Torresa pocítila Barca, nahradila ich však krídlami Anthonym Gordonom a Karimom Adeyemim. Jediným originálnym stredným útočníkom v tíme zostáva egyptský tínedžer Hamza Abdelkarim, ktorý zaujal počas prípravy, no ešte neabsolvoval oficiálny debut v A-tíme.

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Barcelona začala sezónu hraním s Raphinhom na pozícii útočníka a v nedeľu zdolala Elche 5:0. Flick priznal, že klub možno bude musieť skúsiť rôzne riešenia pre túto pozíciu, pričom Dani Olmo, Fermín Lopez, Gordon a Adeyemi môžu hrať stredného útočníka.

"Musíme nájsť riešenia pre niektoré zápasy, ale kvalita, ktorú máme, je veľká. Klub odvádza skvelú prácu a Deco, ktorý je v klube, s tým tiež pomáha. Pozeráme na budúcnosť, nie len na tento okamih, ale na tri, štyri, päť rokov," dodal Flick.

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Katalánci privítajú vo štvrtok Bilbao a prvé minúty v novom drese by sa mohol pripísať Rodri, ktorý do Barcelony prišiel z Manchestru City. Flick potvrdil, že do duelu zasiahne pravdepodobne ako náhradník.

Skúsený 61-ročný tréner sa teší, že na ihrisku uvidí spolupracovať španielskych majstrov sveta Rodriho a Pedriho v strede poľa. "Rodri má viac skúseností, je lídrom. S Pedrim dokážu kontrolovať loptu, zápas aj súpera. Všetci vedia, že Rodri je jeden z najlepších a spolu s Pedrim to bude na vysokej úrovni," uzavrel Flick.


Zdroj: SITA.sk - Tréner Flick upozornil, že FC Barcelona môže uzavrieť prestupové obdobie bez príchodu útočníka © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: La Liga 2026/2027
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