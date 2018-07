Cena americkej ropy WTI sa opäť dostala nad 70 USD za barel

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 30. júla (TASR) - Čierne zlato na začiatku nového týždňa prudko posilnilo. Cena americkej ropy WTI sa opäť dostala nad hranicu 70 USD (59,91 eura) za barel. Dôvodmi zdraženia sú nárast napätia na Blízkom východe, pokračujúce výpadky v Kanade a zmiernenie napätia v obchode medzi USA a Európskou úniou (EÚ).Barel (159 litrov) americkej ropy WTI so septembrovým kontraktom sa o 19.16 SELČ predával po 70,05 USD. To bolo o 1,36 USD alebo 1,98 % viac než v piatok (27.7.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Septembrový kontrakt na severomorskú ropu Brent zdražel o 61 centov alebo 0,82 % na 74,90 USD za barel.