V Zimbabwe sa skončili prvé voľby od zosadenia Mugabeho

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Harare 30. júla (TASR) - V Zimbabwe sa v pondelok večer zatvorili volebné miestnosti v prezidentských voľbách, ktoré boli vôbec prvým hlasovaním od vlaňajšieho zosadenia dlhoročného autoritatívneho prezidenta Roberta Mugabeho. Konečné výsledky by mali zverejniť do piatich dní.Podľa agentúry AP bola volebná účasť vysoká, keď odvolili milióny ľudí. Voľby nesprevádzali násilnosti, ktoré poznamenali predchádzajúce hlasovania.Reálnu šancu uspieť majú súčasný prezident, 75-ročný Emmerson Mnangagwa, a 40-ročný právnik a pastor Nelson Chamisa, ktorí zrejme spolu zvedú tesný súboj. V minulotýždňovom prieskume viedol súčasný prezident, známy pod prezývkou "krokodíl", len o tri percentuálne body.Dôveryhodné hlasovanie by mohlo pomôcť zrušeniu medzinárodných sankcií a priniesť do krajiny investície nevyhnutné pre ozdravenie ekonomiky. Opozícia však vyjadrila znepokojenie nad dlhým čakaním na hlasovanie v mestských oblastiach, kde má podporu. Varovala, že zorganizuje pokojné protesty, ak nadobudne presvedčenie, že voľby boli sprevádzané nezrovnalosťami.