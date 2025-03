Cena Dionýza Ilkoviča aj tento rok ocení učiteľov a učiteľky, ktorí v mladých prebúdzajú záujem o prírodné vedy

Minuloročné finalistky menia spôsob vyučovania prírodných vied

Nominačný proces sa uzavrie v júni

19.3.2025 (SITA.sk) -Za každým úspechom mladého talentu stojí často neviditeľná práca učiteľov, ktorí v študentoch dokázali prebudiť záujem o prírodné vedy. Sú to pedagógovia, ktorí zostávajú v laboratóriách dlho po vyučovaní a vytvárajú prostredie, kde sa teoretické poznatky menia na skutočné vedecké bádanie. Cena Dionýza Ilkoviča už deviaty rok oceňuje práve týchto zanietených pedagógov, ktorí dávajú mladým ľuďom príležitosť rozvíjať sa v oblastiach presahujúcich bežné školské osnovy."Pri tom, aká malá krajina sme, dokážeme vďaka systematickej práci s nadanými žiakmi dosahovať vynikajúce výsledky v medzinárodných súťažiach. Táto práca si však vyžaduje nielen odborné vedenie pedagóga, ale predovšetkým ich nasadenie a ochotu pracovať s talentmi nad rámec svojich bežných povinností. Ocenením týchto zanietených mentorov im dávame najavo, že si ich prácu vážime, a zároveň motivujeme ďalšiu generáciu učiteľov pokračovať v tejto výnimočnej práci," uvádza doc. RNDr. Martin Plesch, PhD., predseda poroty Ceny Dionýza Ilkoviča a prezident Medzinárodného turnaja mladých fyzikov.O Cenu Dionýza Ilkoviča sa môže uchádzať pedagóg aj nepedagogický dobrovoľník, ktorý sa podieľa na rozvoji mimoškolskej činnosti pre žiakov základných a stredných škôl v predmetoch matematika, fyzika, chémia, biológia a informatika.Inšpiratívne osobnosti je možné nominovať cez online formulár na stránke www.nadaciadi.sk . Slávnostný galavečer, na ktorom Nadácia vyhlási víťazov a udelí Cenu Dionýza Ilkoviča, sa uskutoční v novembri 2025.Minulý rok na slávnostnom galavečeri v bratislavskej Redute odovzdal ocenenie minister školstva Tomáš Drucker trom pedagogičkám. Finalistka Hedviga Turčeková z košického gymnázia inšpiruje študentov k medicínskej dráhe prostredníctvom praktického krúžku prvej pomoci. Mária Wagnerová z gymnázia v Žiari nad Hronom vedie krúžky robotiky a programovania, kde študenti pod jej vedením vytvorili aplikáciu na zdieľané cestovanie šetriacu životné prostredie.Titul víťazky získala Martina Gánovská, ktorá už 22 rokov prináša študentom Strednej odbornej školy polytechnickej Jana Antonína Baťu vo Svite inšpiratívny pohľad na chémiu ako nástroj pre pochopenie a riešenie environmentálnych problémov. "So zanietenými študentmi je radosť pracovať, lebo chcú, sú zvedaví, aktívni a majú obrovské množstvo otázok. Bývame tu spolu dlho do večera, niekedy ich odtiaľto doslova vyháňam," opisuje svoj prístup Gánovská, ktorá okrem výučby spolupracuje s NASA na projekte GLOBE a pomohla pritiahnuť prestížnu konferenciu Globe Games po 15 rokoch na Slovensko.Všetky tri ocenené finalistky spája nielen výnimočný prístup k výučbe, ale aj medzinárodné úspechy ich študentov. Zverenci Martiny Gánovskej získali 6. miesto na svetovom podujatí Grand Prix Chimique. Mladí informatici pod vedením Márie Wagnerovej sa zaradili medzi svetovú špičku v robotike, keď v roku 2022 získali 2. miesto na súťaži FIRST Global Challenge. Študenti Hedvigy Turčekovej priniesli bronz z Medzinárodnej biologickej olympiády. Tieto úspechy potvrdzujú, že spojenie vedy s praxou a účasť na prestížnych medzinárodných súťažiach je najlepšou cestou k motivácii mladej generácie pre prírodné vedy.Nominovať výnimočných pedagógov môže ktokoľvek, kto vníma ich prácu a pridanú hodnotu. Predovšetkým sú to ich kolegovia, riaditelia škôl, alebo bývalí či súčasní študenti a ich rodičia.Finalistov spomedzi nominovaných z celého Slovenska následne vyberá odborná porota, ktorá ich pôsobenie a prínos hodnotí na základe dĺžky trvania a udržateľnosti mimoškolskej činnosti, jej výsledkov, rozsahu, ale tiež inovatívneho prístupu mentorov.doc. RNDr. Martin Plesch, PhD., Fyzikálny ústav SAV a Univerzita Mateja Belaprof. Ing. Ivo Čáp, CSc. Žilinská univerzita, doc. RNDr. František Kundracik, CSc., Univerzita Komenského v Bratislave, prof. RNDr. Tomáš Opatrný, DrSc., Univerzita Palackého, Olomouc, doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, prof. Mgr. Radovan Šebesta, DrSc., Univerzita Komenského v BratislaveCena Dionýza Ilkoviča je udeľovaná pod záštitou Ministerstva školstva SR. Finalisti a víťaz získajú nielen vecné ceny, ale rozdelia si tiež finančnú odmenu v celkovej výške 6 000 eur.Ak poznáte niekoho, kto sa v rámci mimoškolskej činnosti zanietene venuje rozvoju talentovaných žiakov a žiačok, využite príležitosť nominovať tieto inšpiratívne osobnosti cez online formulár na stránke www.nadaciadi.sk Tento projekt prebieha aj vďaka finančnej podpore partnerov Nadácie Dionýza Ilkoviča.Informačný servis