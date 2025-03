Rusko chce ďalej bojovať, Blanár by si mal podľa Korčoka predvolať ruského veľvyslanca – VIDEO

Rusko chce zjavne pokračovať vo vojne

Korčok kritizuje Blanárovu nečinnosť

Slovensko chýba na dôležitých rokovaniach

19.3.2025 (SITA.sk) - Po utorku je jasné, že Ruská federácia chce ďalej pokračovať v bojoch. Uviedol to člen predsedníctva Progresívneho Slovenska Ivan Korčok v stredu na tlačovej besede. Minister zahraničia Juraj Blanár Smer-SD ) by si mal podľa neho predvolať ruského veľvyslanca Igora Bratčikova a povedať mu, že toto je moment, keď môže Rusko ukázať, že chce mier.Ukrajina je podľa neho pripravená na prímerie a začatie rokovaní o mieri, avšak Rusko chce zjavne pokračovať vo vojne. „Rusko toto obdobie nádeje na prímerie využíva na vojenskú konsolidáciu a je úplne zrejmé, že neurobí ani minimálny krok, aby si zhoršilo rokovaciu pozíciu a urobilo ústretové kroky smerom k prímeriu a mierovej dohode,“ konštatuje Korčok.Počas utorkového 90-minútového telefonátu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom ruský vodca Vladimir Putin odmietol návrh prímeria a trval na tom, že akákoľvek dohoda musí byť podmienená úplným zastavením vojenskej pomoci Ukrajine zo strany Západu.„Bezprostredná odpoveď po telefonáte je taká, že Rusko začalo masívne dronové útoky po celom území Ukrajiny a v hlavnom meste Kyjeve. Naši kolegovia v Kyjeve povedali, že to bola katastrofa, ktorá sa odohrala bezprostredne po pokuse nastoliť prímerie,“ poukázal Korčok.Korčok kritizuje nečinnosť ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára. „Dvanásť hodín po tomto dôležitom rokovaní sa prebudil, našťastie sa nachádza v Indii, kde je časový náskok, inak by nestačilo ani dvanásť hodín. Dal silné päťriadkové stanovisko na Facebook, ktoré sa naozaj veľmi zle číta,“ poukázal. Ja podľa neho hanba, ak minister zahraničia nepovažuje za potrebné povedať niečo k tomu, čo sa v utorok udialo.„My sa máme právo pýtať, či toto nie je pre vládu moment vyjadriť aspoň diplomatické znepokojenie nad tým, ako Ruská federácia ukazuje, že ju zaujíma len vojna,“ povedal Korčok. Stanovisko vlády je podľa neho falošné a nepoctivé voči tomu, že celý čas hovorí, že je za mier. Myslí si tiež, že po telefonáte medzi Trumpom a Putinom bude musieť nasledovať prehodnotenie celej rokovacej taktiky zo strany Spojených štátov, pretože sa ukázalo, že ústretový prístup zo strany USA je neefektívny.„Ruská federácia rozumie len silnému a tvrdému prístupu, a to, čo zvolil prezident Trump na začiatku, sa ukazuje ako neúčinné,“ myslí si Korčok.Progresívne Slovensko kritizuje tiež ministra Blanára za to, že sa nezúčastňuje na rokovaniach ministrov zahraničných vecí, ktoré sa konajú v Bruseli. Všetci susední ministri zahraničia si tieto stretnutia nedovolia vynechať, zdôrazňuje Korčok. „Bol som ministrom a to je povinná jazda byť za týmto stolom,“ povedal.Rokovalo sa tam pritom o mieri na Ukrajine. V utorok sa tiež konalo rokovanie Rady pre všeobecné záležitosti , ktorá pripravuje každý samit v Bruseli. Preberala sa tam agenda samitu, na ktorý odchádza premiér Fico vo štvrtok a kde sa bude hovoriť okrem iného o migrácii, obrane a energetike.„Ani tu nebolo pre ministra dôležité sedieť za stolom. Ja mu chcem len pripomenúť, že jeho ministerstvo nie je len ministerstvom zahraničných vecí, ale aj európskych záležitostí,“ povedal Korčok. Minister Blanár nechodí podľa poslankyne PS Beáty Jurík pred samitmi ani po nich na parlamentný výbor pre európske záležitosti, čo považuje za veľmi škodlivé.