Cena Jána Popluhára v rukách trénerskej legendy Jozefa Jankecha

Na snímke ocenený Jozef Jankech počas oceňovania Ceny Jána Popluhára Za dlhodobé pôsobenie v duchu fair play na podujatí slávnostného vyhlasovania Cien fair play SOŠV za rok 2019 v Martine dňa 29. novembra 2019. Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Prehľad ocenených



Za dlhoročné pôsobenie v duchu fair play



Cena Klubu fair play SOŠV



Jana Riečanová (gymnastika) - Bývalá gymnastka, trénerka, rozhodkyňa a významná funkcionárka. V roku 1983 získala ocenenie za Zásluhy o rozvoj telesnej výchovy a športu III. stupňa a v roku 1984 Čestný odznak ÚV ČSTV.



Diplom Klubu fair play SOŠV



Jaroslav Kaminský (volejbal) - Riadiaci pracovník, organizátor školských športových súťaží a športových akcií, spoluorganizátor medzinárodných volejbalových podujatí, predseda Volejbalového oddielu TJ Slávia TU Košice, volejbalový funkcionár.



Štefan Kajda (futbal) - Dlhoročný učiteľ telesnej a športovej výchovy, bývalý predseda OR SAŠŠ Trebišov, OV ČSZTV a neskôr SZTK, ako aj člen KR SAŠŠ. Aj keď je už na dôchodku, stále pomáha pri športových podujatiach v Trebišove.



Miroslav Gábor (stolný tenis) - Hráč, tréner, funkcionár, rozhodca, organizátor. S veľkým zanietením sa venuje trénerskej práci s mládežou, spolupracuje aj s telesne postihnutými a nepočujúcimi stolnými tenistami. Takisto sa venuje aj organizovaniu rôznych súťaží v stolnom tenise. Súčasťou jeho pôsobenia v tomto športe je i rozhodcovská činnosť.



Za príkladný čin v duchu fair play



Cena Klubu fair play SOŠV



Peter Čerešňák (ľadový hokej) - Slovenský reprezentačný obranca sa zápase českej najvyššej hokejovej súťaže medzi jeho Plzňou a HC Mountfield Hradec Králové postaral o pekné gesto. Rodák z Trenčína spadol v oblasti modrej čiary a rozhodcovia vyhodnotili situáciu tak, že bol faulovaný. Čerešňák zamieril k hlavnému rozhodcovi a priznal sa mu, že na ľad spadol bez cudzieho zavinenia, aby zrušil trest pre svojho súpera.



Diplom Klubu fair play SOŠV



Miroslav Pupák (ľadový hokej) - Čin v duchu fair play sa odohral počas napätých štvrťfinálových sérií Kaufland play-off Tipsport ligy medzi Nitrou a Trenčínom. Obidva tímy sa obviňovali z likvidačných faulov a podávania podnetov na disciplinárnu komisiu. O to viac prekvapivé bolo gesto v rozhodujúcich momentoch šiesteho zápasu. Trenčiansky kapitán Branko Radivojevič sa pri mantineli snažil tvrdo obrať o puk Miroslava Pupáka a rozhodca ho poslal na trestnú lavicu. Pupák však potom nakorčuľoval za rozhodcom a povedal, že o faul nešlo.



Jakub Krako (paralympionik, zjazdové lyžovanie) - V pretekoch Európskeho pohára v Landgraafe sa po dojazde do cieľa mal umiestiť na pódiu. Rozhodcovia nezaregistrovali „špicára”, čo sa Krako rozhodol dodatočne oznámiť hlavnému rozhodcovi pretekov. Súčasťou tímu SR na podujatí boli aj ďalší štyria mladí nádejní lyžiari, pre ktorých to bolo významný príklad férového športového správania.





Za aktívne šírenie a propagáciu myšlienok fair play



Cena Klubu fair play SOŠV



Michal Zeman (športový publicista) - Redaktor športového oddelenia Pravdy od roku 1977, od roku 1998 sa zúčastnil na všetkých finálových turnajoch na MS a ME vo futbale, pôsobil na OH a ZOH, šampionátoch v cyklistike, hokeji a iných športoch. Je autorom 17 športových publikácií. Aj v súčasnosti sa významne pričiňuje o zviditeľňovanie osobností slovenského športu aj jeho histórie.





Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Martin 29. novembra (TASR) - Počas piatkového valného zhromaždenia Združenia olympijských klubov SR v Martine slávnostne odovzdali aj ocenenia Klubu fair play Slovenského olympijského a športového výboru za rok 2019. Najvyšší stupeň ocenení predstavuje Cena Jána Popluhára, ktorá je zároveň i výročným ocenením Slovenského olympijského a športového výboru. Za uplynulý rok 2019 ju za dlhodobé pôsobenie v duchu fair play získala trénerská futbalová legenda Jozef Jankech.uviedol člen Kolégia Klubu fair play SOŠV Samuel Roško pre oficiálny web SOŠV.Ocenenia Klubu fair play SOŠV (KFP SOŠV) sa udeľujú v troch kategóriách a majú tri stupne. Za svoje príkladné činy či celoživotné pôsobenie v duchu fair play ich získalo dovedna deväť laureátov, ktorých vybrali z 22 návrhov.vyjadril sa Roško.Osemdesiatdvaročný Jozef Jankech má za sebou takmer polstoročnú trénerskú kariéru. Rodák zo Šale Viedol množstvo futbalových tímov nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike či v Malajzii, Katare i na Maledivách. V rokoch 1985 – 1987 viedol tím olympionikov ČSSR a v rokoch 1995 – 1998 reprezentáciu Slovenska.povedal Jankech bezprostredne po prevzatí významnej ceny, ktorú mu odovzdal prezident SOŠV Anton Siekel.Cenu Klubu fair play SOŠV za dlhoročné pôsobenie v duchu fair play si prevzala Jana Riečanová, ktorá gymnastike zasvätila už celých 58 rokov svojho života. Po ukončení aktívnej športovej kariéry pôsobila ako trénerka i rozhodkyňa. O rozvoj športu sa starala aj z funkcionárskej perspektívy. Diplomy KFP SOŠV za dlhoročné pôsobenie v duchu fair play získali Jaroslav Kaminský z volejbalového prostredia, Štefan Kajda z prostredia futbalu a Miroslav Gábor, významná stolnotenisová osobnosť.uviedol Roško.Veľký potlesk od prítomných hostí zožali aj športovci, ktorí boli ocenení v kategórii. Cenu KFP SOŠV získal hokejista Peter Čerešňák.uviedol Roško, ktorý spolu s podpredsedníčkou KFP SOŠV Janou Stašovou odovzdali ocenenia práve v tejto kategórii. Diplom KFP SOŠV putoval do rúk hokejistu Miroslava Pupáka a paralympionika v zjazdovom lyžovaní Jakuba Kraka.Za aktívne šírenie a propagáciu myšlienok fair play si za svoje dlhoročné pôsobenie zaslúžil Cenu KFP SOŠV športový publicista Michal Zeman.vyjadril sa Roško. Michal Zeman je autorom 17 športových publikácií. Významne sa pričiňuje sa o zviditeľňovanie osobností slovenského športu aj jeho histórie.