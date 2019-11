Tampa Bay prišla o dvojgólové vedenie a prehrala vo Washingtone

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Boston - New York Rangers 3:2 pp

Halák za domácich 0+1



Anaheim - Winnipeg 0:3



Buffalo - Toronto 6:4



Chicago - Colorado 2:5



Minnesota - Ottawa 7:2



Philadelphia - Detroit 6:1



San Jose - Los Angeles 4:1



Washington - Tampa Bay 4:3 pp



Vegas - Arizona 2:1 pp a sn



Columbus - Pittsburgh 5:2



Carolina - Nashville 0:3



Dallas - St. Louis 1:3

New York 30. novembra (TASR) - Hokejisti Washingtonu Capitals v noci na dnes zvíťazili v domácom zápase NHL nad Tampou Bay Lightning 4:3 po predĺžení. V drese hostí chýbal slovenský obranca Erik Černák, ktorý si odpykával dvojzápasový trest. Za Washington odohral vyše 7 minút Richard Pánik a pripísal si štyri trestné minúty.Prvé vylúčenie Pánika využil v 19. minúte Brayden Point, pre ktorého to bol 100. zásah v NHL. Capitals po druhej tretine prehrávali 1:3. V úvode tretieho dejstva skorigoval Jakub Vrána a v 52. minúte vyrovnal v presilovej hre Alexander Ovečkin. O druhom bode pre domácich rozhodol v 64. minúte Dmitrij Orlov. Hostia prehrali aj druhý zápas bez Černáka.Vydarený večer zažil Nathan MacKinnon, ktorý k triumfu Colorada nad Chicagom prispel štyrmi gólmi. V 59 sekunde stretnutia otvoril skóre, na ďalšie zásahy prihral.Úradujúci víťaz Stanleyho pohára St. Louis triumfovali v Dallase 3:1. Andrej Sekera strávil v drese Stars na ľade takmer sedemnásť minút, do štatistík sa však nezapísal.Prvú prehru pod novým trénerom Sheldonom Keefeom utrpelo Toronto, ktoré podľahlo v Buffale 4:6. "Javorové listy" neuspeli po troch víťazstvách.Ešte v piatok sa z výhry tešil aj Boston. Bruins na vlastnom ľade otočili zápas s New Yorkom Rangers a zvíťazili 3:2 po predĺžení. Slovenský brankár Jaroslav Halák zlikvidoval 26 striel súpera, navyše si pripísal asistenciu pri víťaznom góle Davida Krejčiho v 62. minúte. Kapitán Bostonu Zdeno Chára odohral 23:39 minúty a nazbieral tri hity. "Medvedi" naplno bodovali šiestykrát za sebou.