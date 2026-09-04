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04. septembra 2026
Na diaľnici R1 v okrese Žarnovica havaroval motorkár, do nemocnice ho prevážali leteckí záchranári
Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky. Na diaľnici R1 v piatok popoludní havaroval motorkár, do nemocnice ho prevážali leteckí záchranári. Ako na sociálnej ...
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4.9.2026 (SITA.sk) - Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky.
Na diaľnici R1 v piatok popoludní havaroval motorkár, do nemocnice ho prevážali leteckí záchranári. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici, nehoda sa stala na úrovni Voznice (okres Žarnovica) v smere od Novej Bane na Žiar nad Hronom.
„Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky. Podľa doposiaľ zistených informácií motorkár z neznámych príčin nezvládol riadenie a spadol z motocykla, v dôsledku čoho si spôsobil zranenia, ktoré si vyžiadali jeho transport leteckou záchrannou službou do nemocnice,” uvádza polícia.
Doplnia, že vzhľadom na zranenia motocyklistu nebolo možné vykonať dychovú skúšku na mieste. Nariadený bol teda odber krvi. Príčina i okolnosti nehody sú predmetom vyšetrovania.
„Diaľnica R1 bola v tomto smere uzavretá len počas pristávania vrtuľníka, aktuálne je tento úsek už prejazdný v jednom jazdnom pruhu,” uzavrela polícia.
Zdroj: SITA.sk - Na diaľnici R1 v okrese Žarnovica havaroval motorkár, do nemocnice ho prevážali leteckí záchranári © SITA Všetky práva vyhradené.
Na diaľnici R1 v piatok popoludní havaroval motorkár, do nemocnice ho prevážali leteckí záchranári. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici, nehoda sa stala na úrovni Voznice (okres Žarnovica) v smere od Novej Bane na Žiar nad Hronom.
„Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky. Podľa doposiaľ zistených informácií motorkár z neznámych príčin nezvládol riadenie a spadol z motocykla, v dôsledku čoho si spôsobil zranenia, ktoré si vyžiadali jeho transport leteckou záchrannou službou do nemocnice,” uvádza polícia.
Doplnia, že vzhľadom na zranenia motocyklistu nebolo možné vykonať dychovú skúšku na mieste. Nariadený bol teda odber krvi. Príčina i okolnosti nehody sú predmetom vyšetrovania.
„Diaľnica R1 bola v tomto smere uzavretá len počas pristávania vrtuľníka, aktuálne je tento úsek už prejazdný v jednom jazdnom pruhu,” uzavrela polícia.
Zdroj: SITA.sk - Na diaľnici R1 v okrese Žarnovica havaroval motorkár, do nemocnice ho prevážali leteckí záchranári © SITA Všetky práva vyhradené.
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