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04. septembra 2026

Na diaľnici R1 v okrese Žarnovica havaroval motorkár, do nemocnice ho prevážali leteckí záchranári


Tagy: diaľnica R1 Dopravná nehoda Leteckí záchranári Motorkár Nehoda motorkára

Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky. Na diaľnici R1 v piatok popoludní havaroval motorkár, do nemocnice ho prevážali leteckí záchranári. Ako na sociálnej ...



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793108911_4388028218177895_3616685015172371463_n e1788532066219 676x420 4.9.2026 (SITA.sk) - Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky.


Na diaľnici R1 v piatok popoludní havaroval motorkár, do nemocnice ho prevážali leteckí záchranári. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici, nehoda sa stala na úrovni Voznice (okres Žarnovica) v smere od Novej Bane na Žiar nad Hronom.

„Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky. Podľa doposiaľ zistených informácií motorkár z neznámych príčin nezvládol riadenie a spadol z motocykla, v dôsledku čoho si spôsobil zranenia, ktoré si vyžiadali jeho transport leteckou záchrannou službou do nemocnice,” uvádza polícia.

Doplnia, že vzhľadom na zranenia motocyklistu nebolo možné vykonať dychovú skúšku na mieste. Nariadený bol teda odber krvi. Príčina i okolnosti nehody sú predmetom vyšetrovania.

„Diaľnica R1 bola v tomto smere uzavretá len počas pristávania vrtuľníka, aktuálne je tento úsek už prejazdný v jednom jazdnom pruhu,” uzavrela polícia.

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Zdroj: SITA.sk - Na diaľnici R1 v okrese Žarnovica havaroval motorkár, do nemocnice ho prevážali leteckí záchranári © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: diaľnica R1 Dopravná nehoda Leteckí záchranári Motorkár Nehoda motorkára
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