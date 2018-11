Cena ropy Brent klesla pod 70 USD/barel, prvýkrát od začiatku apríla

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 9. novembra (TASR) - Cena ropy Brent klesla v piatok pod 70 USD za barel (159 litrov), prvýkrát od začiatku apríla. Dôvodom je zvyšovanie zásob komodity vo svete a obavy investorov z vplyvu obchodných konfliktov a oslabovania rastu ekonomiky na dopyt po palivách.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 11.58 h SEČ 69,63 USD (60,95 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 1,02 USD.Výrazný pokles zaznamenala aj cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom, ktorá skĺzla pod 60-dolárovú hranicu. Dosiahla 59,62 USD/barel, teda opäť pokles o 1,05 USD.V októbri ešte zaznamenali ceny ropy vysoký rast, keďže trhy počítali s prudkým poklesom dodávok suroviny z Iránu po nástupe amerických sankcií do platnosti. Tie začali platiť od 5. novembra. USA však poskytli dočasnú výnimku zo sankcií ôsmim veľkým dovozcom iránskej ropy, čo znamená, že v najbližšom období k výrazným výpadkom nedôjde.Navyše, najväčší producenti ako Rusko, USA a Saudská Arábia momentálne ťažia rekordné objemy, prípadne ťažba dosahuje takmer rekord. Spoločná produkcia predstavuje vyše 33 miliónov barelov denne.(1 EUR = 1,1424 USD)